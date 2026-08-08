El FC Barcelona y el Nottingham Forest protagonizarán este sábado 8 de agosto uno de los encuentros del triangular de pretemporada que también reúne al Udinese, una exigente prueba para tres históricos del fútbol europeo antes del inicio de sus respectivas ligas. El compromiso, con una duración de 45 minutos, se disputará en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, desde las 12:00 horas del Tiempo de Centro de México (20:00 del horario peninsular) . ¿Quieres saber a qué hora comienza y en qué canal lo transmiten? En esta guía encontrarás los horarios, la señal de TV y las opciones de streaming para seguir EN VIVO y ONLINE el partido de los azulgranas.

En España, el partido podrá verse a través de Barça Play, Movistar Plus+, TV3 y 3Cat, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará disponible mediante Paramount+ y CBS Sports.

Para los aficionados de México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el resto de Latinoamérica, el amistoso se podrá seguir exclusivamente por Barça Play.

En Italia, la cobertura estará a cargo de Sky Go, Sky Sport Uno, TV8 y NOW TV.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Nottingham Forest por amistoso 2026?

País Horario Canales TV Streaming España 20:00 (19:00 en Islas Canarias) TV3, Movistar Plus+ 3Cat, Barça Play Estados Unidos 14:00 ET / 11:00 PT CBS Sports Golazo Paramount+ México 12:00 — Barça Play Guatemala 12:00 — Barça Play Honduras 12:00 — Barça Play El Salvador 12:00 — Barça Play Nicaragua 12:00 — Barça Play Costa Rica 12:00 — Barça Play Panamá 13:00 — Barça Play Colombia 13:00 — Barça Play Perú 13:00 — Barça Play Ecuador 13:00 — Barça Play Venezuela 14:00 — Barça Play Bolivia 14:00 — Barça Play Chile 14:00 — Barça Play Paraguay 14:00 — Barça Play Argentina 15:00 — Barça Play Uruguay 15:00 — Barça Play República Dominicana 14:00 — Barça Play Puerto Rico 14:00 AST — Barça Play Italia 20:00 TV8, Sky Sport Uno SKY Go Italia, NOW TV Portugal 19:00 Sport TV 4 Sport TV Multiscreen Reino Unido 19:00 — Forest TV Irlanda 19:00 — Forest TV Internacional Según el país — YouTube, Barça Play