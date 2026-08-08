El FC Barcelona y el Nottingham Forest protagonizarán este sábado 8 de agosto uno de los encuentros del triangular de pretemporada que también reúne al Udinese, una exigente prueba para tres históricos del fútbol europeo antes del inicio de sus respectivas ligas. El compromiso, con una duración de 45 minutos, se disputará en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, desde las 12:00 horas del Tiempo de Centro de México (20:00 del horario peninsular). ¿Quieres saber a qué hora comienza y en qué canal lo transmiten? En esta guía encontrarás los horarios, la señal de TV y las opciones de streaming para seguir EN VIVO y ONLINE el partido de los azulgranas.
En España, el partido podrá verse a través de Barça Play, Movistar Plus+, TV3 y 3Cat, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará disponible mediante Paramount+ y CBS Sports.
Para los aficionados de México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el resto de Latinoamérica, el amistoso se podrá seguir exclusivamente por Barça Play.
En Italia, la cobertura estará a cargo de Sky Go, Sky Sport Uno, TV8 y NOW TV.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Nottingham Forest por amistoso 2026?
|País
|Horario
|Canales TV
|Streaming
|España
|20:00 (19:00 en Islas Canarias)
|TV3, Movistar Plus+
|3Cat, Barça Play
|Estados Unidos
|14:00 ET / 11:00 PT
|CBS Sports Golazo
|Paramount+
|México
|12:00
|—
|Barça Play
|Guatemala
|12:00
|—
|Barça Play
|Honduras
|12:00
|—
|Barça Play
|El Salvador
|12:00
|—
|Barça Play
|Nicaragua
|12:00
|—
|Barça Play
|Costa Rica
|12:00
|—
|Barça Play
|Panamá
|13:00
|—
|Barça Play
|Colombia
|13:00
|—
|Barça Play
|Perú
|13:00
|—
|Barça Play
|Ecuador
|13:00
|—
|Barça Play
|Venezuela
|14:00
|—
|Barça Play
|Bolivia
|14:00
|—
|Barça Play
|Chile
|14:00
|—
|Barça Play
|Paraguay
|14:00
|—
|Barça Play
|Argentina
|15:00
|—
|Barça Play
|Uruguay
|15:00
|—
|Barça Play
|República Dominicana
|14:00
|—
|Barça Play
|Puerto Rico
|14:00 AST
|—
|Barça Play
|Italia
|20:00
|TV8, Sky Sport Uno
|SKY Go Italia, NOW TV
|Portugal
|19:00
|Sport TV 4
|Sport TV Multiscreen
|Reino Unido
|19:00
|—
|Forest TV
|Irlanda
|19:00
|—
|Forest TV
|Internacional
|Según el país
|—
|YouTube, Barça Play