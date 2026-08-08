UDINE (ITALIA), 08/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido FC Barcelona vs. Nottingham Forest hoy por amistoso de pretemporada 2026 en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
UDINE (ITALIA), 08/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido FC Barcelona vs. Nottingham Forest hoy por amistoso de pretemporada 2026 en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

El FC Barcelona y el Nottingham Forest protagonizarán este sábado 8 de agosto uno de los encuentros del triangular de pretemporada que también reúne al Udinese, una exigente prueba para tres históricos del fútbol europeo antes del inicio de sus respectivas ligas. El compromiso, con una duración de 45 minutos, se disputará en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, desde las 12:00 horas del Tiempo de Centro de México (20:00 del horario peninsular). ¿Quieres saber a qué hora comienza y en qué canal lo transmiten? En esta guía encontrarás los horarios, la señal de TV y las opciones de streaming para seguir EN VIVO y ONLINE el partido de los azulgranas.

En España, el partido podrá verse a través de Barça Play, Movistar Plus+, TV3 y 3Cat, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará disponible mediante Paramount+ y CBS Sports.

Para los aficionados de México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el resto de Latinoamérica, el amistoso se podrá seguir exclusivamente por Barça Play.

En Italia, la cobertura estará a cargo de Sky Go, Sky Sport Uno, TV8 y NOW TV.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Nottingham Forest por amistoso 2026?

PaísHorarioCanales TVStreaming
España20:00 (19:00 en Islas Canarias)TV3, Movistar Plus+3Cat, Barça Play
Estados Unidos14:00 ET / 11:00 PTCBS Sports GolazoParamount+
México12:00Barça Play
Guatemala12:00Barça Play
Honduras12:00Barça Play
El Salvador12:00Barça Play
Nicaragua12:00Barça Play
Costa Rica12:00Barça Play
Panamá13:00Barça Play
Colombia13:00Barça Play
Perú13:00Barça Play
Ecuador13:00Barça Play
Venezuela14:00Barça Play
Bolivia14:00Barça Play
Chile14:00Barça Play
Paraguay14:00Barça Play
Argentina15:00Barça Play
Uruguay15:00Barça Play
República Dominicana14:00Barça Play
Puerto Rico14:00 ASTBarça Play
Italia20:00TV8, Sky Sport UnoSKY Go Italia, NOW TV
Portugal19:00Sport TV 4Sport TV Multiscreen
Reino Unido19:00Forest TV
Irlanda19:00Forest TV
InternacionalSegún el paísYouTube, Barça Play
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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