El FC Barcelona y el Olympiacos se enfrentan este martes 21 de octubre en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en el horario de inicio más temprano de la jornada de la UEFA Champions League 2025. El equipo local llega con el ánimo alto tras una dramática victoria liguera, donde Ronald Araujo marcó el gol del triunfo en el tiempo de descuento para vencer 2-1 al Girona, después de que Pedri y Axel Witsel hubieran anotado previamente. Por su parte, el Olympiacos se presenta tras obtener una cómoda victoria 0-2 como visitante ante el AEL Larissa en la Superliga griega, con un doblete de Ayoub El Kaabi. Ambos equipos buscan desesperadamente sumar puntos en la fase de grupos; el Olympiacos necesita recuperarse de una derrota inicial 2-0 ante el Arsenal, mientras que el Barcelona también cayó 2-1 en casa contra el PSG. El último enfrentamiento entre estos dos clubes finalizó con un empate 0-0, anticipando un duelo táctico en esta nueva jornada europea. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

Barcelona figura en el puesto 16 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 3 unidades tras una victoria y un empate. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Barcelona ante Olympiacos como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘azulgranas’ contra los 'Thrylos’.

En México, el enfrentamiento entre FC Barcelona y Olympiacos Piraeus se podrá disfrutar por Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Barcelona-Olympiacos en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo FC Barcelona vs. Olympiacos se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre FC Barcelona y Olympiacos se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre FC Barcelona y Olympiacos Fútbol Club en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.

Olympiacos se ubica en el puesto 29 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 1 punto tras una derrota y un empate. | Crédito: Olympiacos FC / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Olympiacos por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 6:45 p.m. Movistar+ y Movistar Liga de Campeones Estados Unidos 12:45pm ET / 9:45am PT Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás México 10:45 a.m. Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports Grecia 7:45 p.m. Cosmote Sport 2 HD Costa Rica 10:45 a.m. Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua 10:45 a.m. Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 10:45 a.m. Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Guatemala 10:45 a.m. Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 10:45 a.m. Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Perú 11:45 a.m. Disney+ Premium y ESPN Colombia 11:45 a.m. Disney+ Premium y ESPN Ecuador 11:45 a.m. Disney+ Premium y ESPN Panamá 11:45 a.m. Bluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports República Dominicana 12:45 p.m. Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Puerto Rico 12:45 p.m. ViX, NAICOM y UniMás Venezuela 12:45 p.m. Disney+ Premium, inter y ESPN Bolivia 12:45 p.m. Disney+ Premium y ESPN Chile 1:45 p.m. Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina 1:45 p.m. Disney+ Premium y Fox Sports Paraguay 1:45 p.m. Disney+ Premium y ESPN Uruguay 1:45 p.m. Disney+ Premium y ESPN Brasil 1:45 p.m. Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go