¡Vuelve la Champions! Consulta a qué hora juega FC Barcelona vs. Olympiacos y qué canal transmite el partido EN VIVO hoy 21 de octubre en México, USA y España. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
El FC Barcelona y el Olympiacos se enfrentan este martes 21 de octubre en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en el horario de inicio más temprano de la jornada de la UEFA Champions League 2025. El equipo local llega con el ánimo alto tras una dramática victoria liguera, donde Ronald Araujo marcó el gol del triunfo en el tiempo de descuento para vencer 2-1 al Girona, después de que Pedri y Axel Witsel hubieran anotado previamente. Por su parte, el Olympiacos se presenta tras obtener una cómoda victoria 0-2 como visitante ante el AEL Larissa en la Superliga griega, con un doblete de Ayoub El Kaabi. Ambos equipos buscan desesperadamente sumar puntos en la fase de grupos; el Olympiacos necesita recuperarse de una derrota inicial 2-0 ante el Arsenal, mientras que el Barcelona también cayó 2-1 en casa contra el PSG. El último enfrentamiento entre estos dos clubes finalizó con un empate 0-0, anticipando un duelo táctico en esta nueva jornada europea. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

Barcelona figura en el puesto 16 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 3 unidades tras una victoria y un empate. | Crédito: FC Barcelona / Facebook
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Barcelona ante Olympiacos como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘azulgranas’ contra los 'Thrylos’.

En México, el enfrentamiento entre FC Barcelona y Olympiacos Piraeus se podrá disfrutar por Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Barcelona-Olympiacos en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo FC Barcelona vs. Olympiacos se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre FC Barcelona y Olympiacos se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre FC Barcelona y Olympiacos Fútbol Club en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.

Olympiacos se ubica en el puesto 29 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 1 punto tras una derrota y un empate. | Crédito: Olympiacos FC / Facebook
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Olympiacos por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España6:45 p.m.Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Estados Unidos12:45pm ET / 9:45am PTParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás
México10:45 a.m.Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports
Grecia7:45 p.m.Cosmote Sport 2 HD
Costa Rica10:45 a.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua10:45 a.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador10:45 a.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala10:45 a.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras10:45 a.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Perú11:45 a.m.Disney+ Premium y ESPN
Colombia11:45 a.m.Disney+ Premium y ESPN
Ecuador11:45 a.m.Disney+ Premium y ESPN
Panamá11:45 a.m.Bluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports
República Dominicana12:45 p.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Puerto Rico12:45 p.m.ViX, NAICOM y UniMás
Venezuela12:45 p.m.Disney+ Premium, inter y ESPN
Bolivia12:45 p.m.Disney+ Premium y ESPN
Chile1:45 p.m.Disney+ Premium y ESPN Premium
Argentina1:45 p.m.Disney+ Premium y Fox Sports
Paraguay1:45 p.m.Disney+ Premium y ESPN
Uruguay1:45 p.m.Disney+ Premium y ESPN
Brasil1:45 p.m.Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go
