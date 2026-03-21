LaLiga nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán el FC Barcelona y el Rayo Vallecano no será la excepción. Ambos equipos chocarán por la Fecha 29 de dicha competición en el Spotify Camp Nou. ¿Cuándo? Pues este domingo 22 de marzo. El compromiso es imperdible, así que entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Los amantes del balompié están esperando con ansias este duelo debido a que cada equipo saldrá decidido a buscar los tres puntos para darle una alegría inmensa a su hinchada. ¿Cómo quedará el partido? Pronto lo sabremos. ¡Hay rumor de buen fútbol!
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 29 de LaLiga este domingo 22 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 am
- Estados Unidos (CT): 8:00 am
- Estados Unidos (MT): 7:00 am
- Estados Unidos (PT): 6:00 am
- México (CDMX): 7:00 am
- España: 2:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 am
- República Dominicana: 9:00 am
- Panamá: 8:00 am
- Costa Rica: 7:00 am
- El Salvador: 7:00 am
- Guatemala: 7:00 am
- Honduras: 7:00 am
- Nicaragua: 7:00 am
- Argentina: 10:00 am
- Brasil (Brasilia): 10:00 am
- Uruguay: 10:00 am
- Chile (Santiago): 10:00 am
- Paraguay: 10:00 am
- Bolivia: 9:00 am
- Venezuela: 9:00 am
- Ecuador: 8:00 am
- Perú: 8:00 am
- Colombia: 8:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano?
Este 22 de marzo de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 29 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- México: Sky Sports México, Sky+, izzi
- Francia: beIN Sports 3, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: ESPN3 Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM
- Honduras: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- Panamá: Bluu, Rush Sports, Sky Sports Norte
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte