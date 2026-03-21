LaLiga nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán el FC Barcelona y el Rayo Vallecano no será la excepción. Ambos equipos chocarán por la Fecha 29 de dicha competición en el Spotify Camp Nou. ¿Cuándo? Pues este domingo 22 de marzo. El compromiso es imperdible, así que entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Los amantes del balompié están esperando con ansias este duelo debido a que cada equipo saldrá decidido a buscar los tres puntos para darle una alegría inmensa a su hinchada. ¿Cómo quedará el partido? Pronto lo sabremos. ¡Hay rumor de buen fútbol!

El partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 29 de LaLiga este domingo 22 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 am

Estados Unidos (CT): 8:00 am

Estados Unidos (MT): 7:00 am

Estados Unidos (PT): 6:00 am

México (CDMX): 7:00 am

España: 2:00 pm

Puerto Rico: 9:00 am

República Dominicana: 9:00 am

Panamá: 8:00 am

Costa Rica: 7:00 am

El Salvador: 7:00 am

Guatemala: 7:00 am

Honduras: 7:00 am

Nicaragua: 7:00 am

Argentina: 10:00 am

Brasil (Brasilia): 10:00 am

Uruguay: 10:00 am

Chile (Santiago): 10:00 am

Paraguay: 10:00 am

Bolivia: 9:00 am

Venezuela: 9:00 am

Ecuador: 8:00 am

Perú: 8:00 am

Colombia: 8:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano?

Este 22 de marzo de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 29 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

México: Sky Sports México, Sky+, izzi

Francia: beIN Sports 3, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: ESPN3 Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu, Rush Sports, Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte