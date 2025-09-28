FC Barcelona recibe a Real Sociedad este domingo 28 de septiembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys por la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26. El Barça quiere seguir con su buena racha como local y mantenerse cerca del liderato, mientras que Real Sociedad busca escalar posiciones tras unos partidos difíciles. Este duelo promete ser clave para ambos equipos en sus aspiraciones esta temporada.

El Barcelona, que espera la vuelta de Lamine Yamal y Alejandro Balde, pero ha perdido por lesión a su meta Joan Garcia y al delantero Raphinha espera seguir en la pugna por el liderato este domingo ante la Real Sociedad. Revisa a qué hora se juega el partido y en qué canal ver en México, España y Estados Unidos.

Horarios según país del Barcelona vs. Real Sociedad

España: 18:30 horas

18:30 horas México (CDMX / Centro): 10:30 horas

10:30 horas Estados Unidos (ET): 12:30 horas

Canales de TV y streaming para ver Barcelona vs Real Sociedad

País TV / Señal oficial Streaming / Plataformas online España Movistar Plus+ (M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR) Movistar Plus+ México Sky Sports Sky+ Estados Unidos ESPN+ / ESPN Deportes Fubo Sports, ESPN+

Alineaciones probables del FC Barcelona vs. Real Sociedad

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric, Cubarsí, Gerard Martín o Balde; De Jong, Pedri; Bardghji o Lamine, Olmo, Rashford; y Ferran o Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Turrientes, Goti; Guedes y Karrikaburu.