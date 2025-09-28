FC Barcelona y Real Sociedad se enfrentan hoy por LaLiga 2025 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. (Foto: Getty Images)
FC Barcelona y Real Sociedad se enfrentan hoy por LaLiga 2025 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. (Foto: Getty Images)

FC Barcelona recibe a Real Sociedad este domingo 28 de septiembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys por la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26. El Barça quiere seguir con su buena racha como local y mantenerse cerca del liderato, mientras que Real Sociedad busca escalar posiciones tras unos partidos difíciles. Este duelo promete ser clave para ambos equipos en sus aspiraciones esta temporada.

El Barcelona, que espera la vuelta de Lamine Yamal y Alejandro Balde, pero ha perdido por lesión a su meta Joan Garcia y al delantero Raphinha espera seguir en la pugna por el liderato este domingo ante la Real Sociedad. Revisa a qué hora se juega el partido y en qué canal ver en México, España y Estados Unidos.

Horarios según país del Barcelona vs. Real Sociedad

  • España: 18:30 horas
  • México (CDMX / Centro): 10:30 horas
  • Estados Unidos (ET): 12:30 horas

Canales de TV y streaming para ver Barcelona vs Real Sociedad

PaísTV / Señal oficialStreaming / Plataformas online
EspañaMovistar Plus+ (M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR)Movistar Plus+
MéxicoSky SportsSky+
Estados UnidosESPN+ / ESPN DeportesFubo Sports, ESPN+

Alineaciones probables del FC Barcelona vs. Real Sociedad

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric, Cubarsí, Gerard Martín o Balde; De Jong, Pedri; Bardghji o Lamine, Olmo, Rashford; y Ferran o Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Turrientes, Goti; Guedes y Karrikaburu.

SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

Contenido sugerido

Contenido GEC