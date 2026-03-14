El FC Barcelona quiere dar un paso importante hacia el título cuando reciba a su similar del Sevilla este domingo 15 de marzo (16:15 del horario peninsular; 11:15 a.m. ET / 8:15 a.m. PT) desde el Spotify Camp Nou de Barcelona, Catalunya (España). ¿Quieres saber en qué canal pasan el duelo del fútbol español? Aquí te contamos todas las señales disponibles en tanto cableoperadores y streaming, según el país donde te encuentres, para poder verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet..

En España, el duelo entre FC Barcelona y Sevilla será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el clásico del fútbol español entre FC Barcelona y Sevilla FC por LaLiga estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Sevilla por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del FC Barcelona ante el Sevilla FC Barcelona en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, en los países de Sudamérica como es el caso de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la cobertura exclusiva del FC Barcelona-Sevilla se dará en la cadena ESPN Sur y el servicio streaming de Disney Plus Premium.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el FC Barcelona contra Sevilla en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga EA Sports 2025-26?

Países Horario Canales TV / Streaming España 16:15 DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video Estados Unidos 11:15 am ET / 8:15 am PT ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 09:15 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 09:15 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 09:15 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 09:15 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 09:15 SKY Sports y SKY Plus Honduras 09:15 SKY Sports y SKY Plus Perú 10:15 DIRECTV Sports y DGO Colombia 10:15 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 10:15 DIRECTV Sports y DGO Panamá 10:15 SKY Sports y SKY Plus Rep. Dominicana 11:15 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 11:15 DIRECTV Sports y DGO Bolivia 11:15 TiGo Sports y TiGo Play Puerto Rico 11:15 ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM Cuba 11:15 Tele Rebelde Canadá 11:15 TSN y OneSoccer Argentina 12:15 DIRECTV Sports y DGO Chile 12:15 DIRECTV Sports y DGO Brasil 12:15 Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil Paraguay 12:15 TiGo Sports y TiGo Play Uruguay 12:15 DIRECTV Sports y DGO