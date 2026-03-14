El FC Barcelona quiere dar un paso importante hacia el título cuando reciba a su similar del Sevilla este domingo 15 de marzo (16:15 del horario peninsular; 11:15 a.m. ET / 8:15 a.m. PT) desde el Spotify Camp Nou de Barcelona, Catalunya (España). ¿Quieres saber en qué canal pasan el duelo del fútbol español? Aquí te contamos todas las señales disponibles en tanto cableoperadores y streaming, según el país donde te encuentres, para poder verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet..
En España, el duelo entre FC Barcelona y Sevilla será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.
En Alemania e Italia, el clásico del fútbol español entre FC Barcelona y Sevilla FC por LaLiga estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.
Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Sevilla por la liga española.
SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del FC Barcelona ante el Sevilla FC Barcelona en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.
En tanto, en los países de Sudamérica como es el caso de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la cobertura exclusiva del FC Barcelona-Sevilla se dará en la cadena ESPN Sur y el servicio streaming de Disney Plus Premium.
Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el FC Barcelona contra Sevilla en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga EA Sports 2025-26?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|16:15
|DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
|Estados Unidos
|11:15 am ET / 8:15 am PT
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|09:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|09:15
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|09:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|09:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|09:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Honduras
|09:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Perú
|10:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|10:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|10:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Panamá
|10:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Rep. Dominicana
|11:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Venezuela
|11:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Bolivia
|11:15
|TiGo Sports y TiGo Play
|Puerto Rico
|11:15
|ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
|Cuba
|11:15
|Tele Rebelde
|Canadá
|11:15
|TSN y OneSoccer
|Argentina
|12:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|12:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Brasil
|12:15
|Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
|Paraguay
|12:15
|TiGo Sports y TiGo Play
|Uruguay
|12:15
|DIRECTV Sports y DGO