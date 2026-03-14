BARCELONA, CATALUNYA (ESPAÑA), 15/03/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre FC Barcelona y Sevilla este domingo 15 de marzo por la fecha 28 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Spotify Camp Nou de Barcelona. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE CRISTINA QUICLER (AGENCIA AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
BARCELONA, CATALUNYA (ESPAÑA), 15/03/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre FC Barcelona y Sevilla este domingo 15 de marzo por la fecha 28 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Spotify Camp Nou de Barcelona. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE CRISTINA QUICLER (AGENCIA AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
/ CRISTINA QUICLER
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El FC Barcelona quiere dar un paso importante hacia el título cuando reciba a su similar del Sevilla este domingo 15 de marzo (16:15 del horario peninsular; 11:15 a.m. ET / 8:15 a.m. PT) desde el Spotify Camp Nou de Barcelona, Catalunya (España). ¿Quieres saber en qué canal pasan el duelo del fútbol español? Aquí te contamos todas las señales disponibles en tanto cableoperadores y streaming, según el país donde te encuentres, para poder verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet..

En España, el duelo entre FC Barcelona y Sevilla será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el clásico del fútbol español entre FC Barcelona y Sevilla FC por LaLiga estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Sevilla por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del FC Barcelona ante el Sevilla FC Barcelona en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, en los países de Sudamérica como es el caso de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la cobertura exclusiva del FC Barcelona-Sevilla se dará en la cadena ESPN Sur y el servicio streaming de Disney Plus Premium.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el FC Barcelona contra Sevilla en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España16:15DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
Estados Unidos11:15 am ET / 8:15 am PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México09:15SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica09:15SKY Sports y SKY Plus
El Salvador09:15SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua09:15SKY Sports y SKY Plus
Guatemala09:15SKY Sports y SKY Plus
Honduras09:15SKY Sports y SKY Plus
Perú10:15DIRECTV Sports y DGO
Colombia10:15DIRECTV Sports y DGO
Ecuador10:15DIRECTV Sports y DGO
Panamá10:15SKY Sports y SKY Plus
Rep. Dominicana11:15SKY Sports y SKY Plus
Venezuela11:15DIRECTV Sports y DGO
Bolivia11:15TiGo Sports y TiGo Play
Puerto Rico11:15ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
Cuba11:15Tele Rebelde
Canadá11:15TSN y OneSoccer
Argentina12:15DIRECTV Sports y DGO
Chile12:15DIRECTV Sports y DGO
Brasil12:15Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
Paraguay12:15TiGo Sports y TiGo Play
Uruguay12:15DIRECTV Sports y DGO
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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