La Champions League nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán el FC Barcelona y el Slavia Praga, este miércoles 21 de enero, no será la excepción. Ambos equipos chocarán por la Jornada 7 de dicha competición en el Eden Arena. El compromiso es imperdible, así que entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Los amantes del balompié están esperando con ansias este duelo debido a que cada equipo pasa por un momento diferente. En el caso del club catalán, este viene de caer 2-1 frente a la Real Sociedad por LaLiga, mientras que el cuadro que disputará el compromiso de local llega al duelo luego de vencer 2-1 al Brann por un amistoso.
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Slavia Praga en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League este miércoles 21 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Slavia Praga?
Este 21 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- México: FOX One
- Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 2
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Panamá: Bluu, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte