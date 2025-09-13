El FC Barcelona se prepara para recibir a Valencia este domingo 14 de septiembre en la cuarta jornada de La Liga 2025-2026 . Debido a la falta de permisos administrativos, el partido se jugará en el Estadi Johan Cruyff, con un aforo reducido a 6.000 espectadores. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán recuperarse tras el empate inesperado ante el Rayo Vallecano en la jornada pasada.

Barcelona llega con un balance mixto: después de un contundente 3-0 a Mallorca y una ajustada remontada 3-2 frente a Levante, el equipo necesita despejar dudas como local. El último enfrentamiento ante Valencia, que terminó 7-1 a favor del Barcelona en marzo, otorga un antecedente alentador, aunque el conjunto catalán sabe que no puede confiarse frente a un rival motivado.

Por su parte, Valencia suma cuatro puntos y se encuentra a cinco unidades del líder Real Madrid. Tras su victoria 3-0 sobre Getafe antes de la fecha FIFA, el equipo dirigido por Carlos Corberán llega con ilusión renovada para intentar sorprender en territorio catalán. Con un historial general de 28 triunfos, 11 empates y 7 derrotas frente a Barcelona, los valencianos buscarán aprovechar cualquier oportunidad.

¿Cómo ver Barcelona vs. Valencia en vivo desde España?

En España, el partido de La Liga 2025-2026 entre Barcelona y Valencia comenzará a las 21:00 horas. Los aficionados podrán seguir la transmisión por M+ La Liga, mientras que quienes prefieran ver el encuentro por internet pueden hacerlo a través de Movistar Plus+.

¿Qué canal transmite el partido de Barcelona vs. Valencia en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido se jugará a las 15:00 horas ET, y la transmisión por TV estará disponible en ESPN Deportes. Los seguidores que deseen ver el encuentro Barcelona vs Valencia EN VIVO online pueden acceder a Fubo o ESPN.

¿Dónde ver Barcelona vs Valencia hoy en vivo en México?

En México, el partido comenzará a las 13:00 horas CDMX, y los hinchas podrán seguirlo por Sky Sports. Además, aquellos que prefieran ver Barcelona vs Valencia online pueden hacerlo mediante Izzi Go, disfrutando del encuentro con comentarios en vivo y repeticiones de cada jugada.