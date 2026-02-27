El FC Barcelona, recién vuelto a la cima de LaLiga 2025-26 tras la última jornada, buscará consolidar su liderato este sábado ante el Villarreal, tercer clasificado, en la fecha 26. Los azulgranas intentarán además despejar las dudas que persisten sobre la eficacia de su ataque. ¿Quieres saber la hora exacta y en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos todos los horarios y las señales de TV y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

En España, el duelo FC Barcelona — Villarreal CF será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.

En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN y DAZN 2. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Villarreal CF por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el Real Sociedad vs. FC Barcelona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En Sudamérica, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del FC Barcelona-Villarreal para los países de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, los fanáticos del fútbol español en Bolivia y Paraguay tendrán las imágenes del partido a través de TiGo Sports y TiGo Play.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Villarreal CF por LaLiga 2026?

País Horario local del partido Canales TV / Streaming principales España 16:15 DAZN (LaLiga) Estados Unidos 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT ESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 09:15 Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi Costa Rica 09:15 Sky Sports HD El Salvador 09:15 Sky Sports HD Nicaragua 09:15 Sky Sports HD Honduras 09:15 Sky Sports HD Guatemala 09:15 Sky Sports HD Panamá 10:15 Sky Sports HD Perú 10:15 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Colombia 10:15 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Ecuador 10:15 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Canadá 10:15 TSN y RDS Venezuela 11:15 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Bolivia 11:15 TiGo Sports y TiGo Play Puerto Rico 11:15 ESPN Select y ESPN Deportes República Dominicana 11:15 Sky Sports HD y Rush Argentina 12:15 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Chile 12:15 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Uruguay 12:15 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Paraguay 12:15 TiGo Sports y TiGo Play Brasil 12:15 ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play