BARCELONA (ESPAÑA), 28/02/2026.- Lista de horarios, canales de TV y servicios streaming para ver el partido entre FC Barcelona y Villarreal CF este sábado 28 de febrero por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou. FOTO DE JOSE JORDAN
El FC Barcelona, recién vuelto a la cima de LaLiga 2025-26 tras la última jornada, buscará consolidar su liderato este sábado ante el Villarreal, tercer clasificado, en la fecha 26. Los azulgranas intentarán además despejar las dudas que persisten sobre la eficacia de su ataque. ¿Quieres saber la hora exacta y en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos todos los horarios y las señales de TV y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

En España, el duelo FC Barcelona — Villarreal CF será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.

En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN y DAZN 2. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Villarreal CF por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el Real Sociedad vs. FC Barcelona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En Sudamérica, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del FC Barcelona-Villarreal para los países de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, los fanáticos del fútbol español en Bolivia y Paraguay tendrán las imágenes del partido a través de TiGo Sports y TiGo Play.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Villarreal CF por LaLiga 2026?

PaísHorario local del partidoCanales TV / Streaming principales
España16:15DAZN (LaLiga)
Estados Unidos10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PTESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
México09:15Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
Costa Rica09:15Sky Sports HD
El Salvador09:15Sky Sports HD
Nicaragua09:15Sky Sports HD
Honduras09:15Sky Sports HD
Guatemala09:15Sky Sports HD
Panamá10:15Sky Sports HD
Perú10:15DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
Colombia10:15DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
Ecuador10:15DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
Canadá10:15TSN y RDS
Venezuela11:15DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
Bolivia11:15TiGo Sports y TiGo Play
Puerto Rico11:15ESPN Select y ESPN Deportes
República Dominicana11:15Sky Sports HD y Rush
Argentina12:15DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
Chile12:15DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
Uruguay12:15DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
Paraguay12:15TiGo Sports y TiGo Play
Brasil12:15ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

