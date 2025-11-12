Un triunfo y ya sella su boleto para la próxima Copa del Mundo. Este jueves 13 de noviembre, Francia enfrentará a Ucrania (2° con 7 puntos) en el Parc des Princes de París por la Jornada 9 de las Eliminatorias UEFA para reafirmar su liderato del Grupo D y asegurar su clasificación para el Mundial 2026. ¿A qué hora se juega y qué canal lo transmite desde USA? Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguirlo minuto a minuto.

Francia lidera el Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026 con 10 puntos. | Crédito: Équipe de France de Football / Facebook

¿A qué hora ver Francia vs. Ucrania EN VIVO desde USA?

Para ver la transmisión del partido de Francia vs. Ucrania EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 2:45 p.m. ET o 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 2:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 1:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 12:45 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 11:45 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver Francia vs. Ucrania EN VIVO desde el resto del mundo?

PAÍS HORA Alemania 8:45 pm Argentina 4:45 pm Bolivia 3:45 pm Brasil 4:45 pm Canadá 2:45 pm Chile 4:45 pm Colombia 2:45 pm Costa Rica 1:45 pm Ecuador 2:45 pm El Salvador 1:45 pm Francia 8:45 pm Guatemala 1:45 pm Honduras 1:45 pm México 1:45 pm Nicaragua 1:45 pm Panamá 2:45 pm Perú 2:45 pm Puerto Rico 3:45 pm Reino Unido 7:45 pm República Dominicana 3:45 pm Ucrania 9:45 pm Uruguay 4:45 pm Venezuela 3:45 pm

Ucrania se ubica en el segundo puesto del Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026 con 7 unidades. | Crédito: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

¿Qué canal transmite Francia vs. Ucrania EN VIVO desde USA?

El único canal de TV que transmitirá el juego de Francia vs. Ucrania desde Estados Unidos será FOX Sports 2. Además, podrás seguir la transmisión en streaming a través de fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One si quieres verlo desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV. Estas son todas las opciones que tienes para seguir el duelo de la Jornada 9 de las Eliminatorias 2026 de la UEFA si vives en USA.

¿Qué canal transmite Francia vs. Ucrania EN VIVO desde el resto del mundo?

PAÍS HORA Alemania DAZN Argentina Disney+ Premium Sur y ESPN Sur Bolivia Disney+ Premium Sur y ESPN Sur Brasil Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y ESPN Canadá DAZN y fuboTV Chile Disney+ Premium Sur y ESPN Sur Colombia Disney+ Premium Sur y ESPN Sur Costa Rica Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Ecuador Disney+ Premium Sur y ESPN Sur El Salvador Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Francia TF1+, Molotov, myCANAL y TF1 Guatemala Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras Disney+ Premium Norte y ESPN Norte México Sky+ y Sky Sports Nicaragua Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Panamá Bluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports 2 Perú Disney+ Premium Sur y ESPN Sur Puerto Rico ViX, Fox Sports 2 y NAICOM Reino Unido Amazon Prime Video República Dominicana Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Resto del mundo UEFA.tv Ucrania Megogo, Suspilne Sport y MEGOGO Football 1 Uruguay Disney+ Premium Sur y ESPN Sur Venezuela Disney+ Premium Sur, inter y ESPN Sur

Francia vs. Ucrania EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025

Jueves, 13 de noviembre de 2025 Lugar: Parque De Los Príncipes de París, Francia

Parque De Los Príncipes de París, Francia Hora: 2:45 p.m. Tiempo del Este

2:45 p.m. Tiempo del Este Canal TV: Fox Sports 2

Fox Sports 2 Streaming: FuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One