Un triunfo y ya sella su boleto para la próxima Copa del Mundo. Este jueves 13 de noviembre, Francia enfrentará a Ucrania (2° con 7 puntos) en el Parc des Princes de París por la Jornada 9 de las Eliminatorias UEFA para reafirmar su liderato del Grupo D y asegurar su clasificación para el Mundial 2026. ¿A qué hora se juega y qué canal lo transmite desde USA? Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguirlo minuto a minuto.
¿A qué hora ver Francia vs. Ucrania EN VIVO desde USA?
Para ver la transmisión del partido de Francia vs. Ucrania EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 2:45 p.m. ET o 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.
|Horarios
|Ciudades en Estados Unidos
|2:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|1:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
|12:45 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña
|Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|11:45 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.
¿A qué hora ver Francia vs. Ucrania EN VIVO desde el resto del mundo?
|PAÍS
|HORA
|Alemania
|8:45 pm
|Argentina
|4:45 pm
|Bolivia
|3:45 pm
|Brasil
|4:45 pm
|Canadá
|2:45 pm
|Chile
|4:45 pm
|Colombia
|2:45 pm
|Costa Rica
|1:45 pm
|Ecuador
|2:45 pm
|El Salvador
|1:45 pm
|Francia
|8:45 pm
|Guatemala
|1:45 pm
|Honduras
|1:45 pm
|México
|1:45 pm
|Nicaragua
|1:45 pm
|Panamá
|2:45 pm
|Perú
|2:45 pm
|Puerto Rico
|3:45 pm
|Reino Unido
|7:45 pm
|República Dominicana
|3:45 pm
|Ucrania
|9:45 pm
|Uruguay
|4:45 pm
|Venezuela
|3:45 pm
¿Qué canal transmite Francia vs. Ucrania EN VIVO desde USA?
El único canal de TV que transmitirá el juego de Francia vs. Ucrania desde Estados Unidos será FOX Sports 2. Además, podrás seguir la transmisión en streaming a través de fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One si quieres verlo desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV. Estas son todas las opciones que tienes para seguir el duelo de la Jornada 9 de las Eliminatorias 2026 de la UEFA si vives en USA.
¿Qué canal transmite Francia vs. Ucrania EN VIVO desde el resto del mundo?
|PAÍS
|HORA
|Alemania
|DAZN
|Argentina
|Disney+ Premium Sur y ESPN Sur
|Bolivia
|Disney+ Premium Sur y ESPN Sur
|Brasil
|Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y ESPN
|Canadá
|DAZN y fuboTV
|Chile
|Disney+ Premium Sur y ESPN Sur
|Colombia
|Disney+ Premium Sur y ESPN Sur
|Costa Rica
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Ecuador
|Disney+ Premium Sur y ESPN Sur
|El Salvador
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Francia
|TF1+, Molotov, myCANAL y TF1
|Guatemala
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Honduras
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|México
|Sky+ y Sky Sports
|Nicaragua
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Panamá
|Bluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports 2
|Perú
|Disney+ Premium Sur y ESPN Sur
|Puerto Rico
|ViX, Fox Sports 2 y NAICOM
|Reino Unido
|Amazon Prime Video
|República Dominicana
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Resto del mundo
|UEFA.tv
|Ucrania
|Megogo, Suspilne Sport y MEGOGO Football 1
|Uruguay
|Disney+ Premium Sur y ESPN Sur
|Venezuela
|Disney+ Premium Sur, inter y ESPN Sur
Francia vs. Ucrania EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
- Lugar: Parque De Los Príncipes de París, Francia
- Hora: 2:45 p.m. Tiempo del Este
- Canal TV: Fox Sports 2
- Streaming: FuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One