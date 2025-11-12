Kylian Mbappé lidera a "Les Bleus" en un duelo crucial. Consulta a qué hora juega y qué canal transmite Francia vs. Ucrania EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2025 este 13 de noviembre. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Kylian Mbappé lidera a "Les Bleus" en un duelo crucial. Consulta a qué hora juega y qué canal transmite Francia vs. Ucrania EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2025 este 13 de noviembre. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Un triunfo y ya sella su boleto para la próxima Copa del Mundo. Este jueves 13 de noviembre, Francia enfrentará a Ucrania (2° con 7 puntos) en el Parc des Princes de París por la Jornada 9 de las Eliminatorias UEFA para reafirmar su liderato del Grupo D y asegurar su clasificación para el Mundial 2026. ¿A qué hora se juega y qué canal lo transmite desde USA? Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguirlo minuto a minuto.

Francia lidera el Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026 con 10 puntos. | Crédito: Équipe de France de Football / Facebook
Francia lidera el Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026 con 10 puntos. | Crédito: Équipe de France de Football / Facebook

¿A qué hora ver Francia vs. Ucrania EN VIVO desde USA?

Para ver la transmisión del partido de Francia vs. Ucrania EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 2:45 p.m. ET o 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

HorariosCiudades en Estados Unidos
2:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del EsteVirginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
1:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del CentroWisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
12:45 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la MontañaWyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
11:45 a.m. PT (UTC-8) - Hora del PacíficoWashington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver Francia vs. Ucrania EN VIVO desde el resto del mundo?

PAÍSHORA
Alemania8:45 pm
Argentina4:45 pm
Bolivia3:45 pm
Brasil4:45 pm
Canadá2:45 pm
Chile4:45 pm
Colombia2:45 pm
Costa Rica1:45 pm
Ecuador2:45 pm
El Salvador1:45 pm
Francia8:45 pm
Guatemala1:45 pm
Honduras1:45 pm
México1:45 pm
Nicaragua1:45 pm
Panamá2:45 pm
Perú2:45 pm
Puerto Rico3:45 pm
Reino Unido7:45 pm
República Dominicana3:45 pm
Ucrania9:45 pm
Uruguay4:45 pm
Venezuela3:45 pm
Ucrania se ubica en el segundo puesto del Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026 con 7 unidades. | Crédito: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook
Ucrania se ubica en el segundo puesto del Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026 con 7 unidades. | Crédito: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

¿Qué canal transmite Francia vs. Ucrania EN VIVO desde USA?

El único canal de TV que transmitirá el juego de Francia vs. Ucrania desde Estados Unidos será FOX Sports 2. Además, podrás seguir la transmisión en streaming a través de fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One si quieres verlo desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV. Estas son todas las opciones que tienes para seguir el duelo de la Jornada 9 de las Eliminatorias 2026 de la UEFA si vives en USA.

¿Qué canal transmite Francia vs. Ucrania EN VIVO desde el resto del mundo?

PAÍSHORA
AlemaniaDAZN
ArgentinaDisney+ Premium Sur y ESPN Sur
BoliviaDisney+ Premium Sur y ESPN Sur
BrasilZapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y ESPN
CanadáDAZN y fuboTV
ChileDisney+ Premium Sur y ESPN Sur
ColombiaDisney+ Premium Sur y ESPN Sur
Costa RicaDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
EcuadorDisney+ Premium Sur y ESPN Sur
El SalvadorDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
FranciaTF1+, Molotov, myCANAL y TF1
GuatemalaDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
HondurasDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
MéxicoSky+ y Sky Sports
NicaraguaDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
PanamáBluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports 2
PerúDisney+ Premium Sur y ESPN Sur
Puerto RicoViX, Fox Sports 2 y NAICOM
Reino UnidoAmazon Prime Video
República DominicanaDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Resto del mundoUEFA.tv
UcraniaMegogo, Suspilne Sport y MEGOGO Football 1
UruguayDisney+ Premium Sur y ESPN Sur
VenezuelaDisney+ Premium Sur, inter y ESPN Sur

Francia vs. Ucrania EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
  • Lugar: Parque De Los Príncipes de París, Francia
  • Hora: 2:45 p.m. Tiempo del Este
  • Canal TV: Fox Sports 2
  • Streaming: FuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC