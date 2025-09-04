Francia debuta en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Ucrania este viernes 5 de septiembre desde el Estadio Tarczyński Arena de Wrocław. El partido arranca a las 12:45 p.m. (hora del Centro de México / CDMX) —importante para la audiencia mexicana—, y a las 2:45 p.m. (hora del Este de EE. UU.). Aquí te dejamos dónde verlo en México y Estados Unidos, además de contexto del encuentro y posibles alineaciones.
Horarios del partido Francia vs. Ucrania
- México (CDMX): 12:45 p.m.
- Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.
Canales de transmisión Francia vs. Ucrania
- México: ESPN 2 transmitirá el partido en vivo por TV.
- Estados Unidos: cobertura disponible a través de la app ESPN y señal de ESPN 2.
Francia vs. Ucrania: partidazo a la vista
Es la primera parada hacia el Mundial 2026, en un grupo donde también están Islandia y Azerbaiyán, además del mismo Ucrania. Francia es favorita para ganar el grupo y clasificarse directamente al torneo.
Mbappé liderará el ataque, apoyado por Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, aportando equilibrio y creación.
Francia espera iniciar su camino con fuerza, enfrentando a una Ucrania que ha demostrado resistencia (tan solo tres derrotas en sus últimos 25 partidos clasificatorios). Sirve como un duelo inaugural que puede marcar el tono del grupo.