Este martes 10 de marzo hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque jugarán el Galatasaray y el Liverpool por la ida de los octavos de final de la Champions League. El escenario del vibrante encuentro será el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park. Si te interesa saber a qué hora iniciará el encuentro y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO en distintas partes del mundo, llegaste a la nota correcta.

El partido Galatasaray vs. Liverpool ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Galatasaray vs. Liverpool en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League este martes 10 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:45 pm

Estados Unidos (CT): 12:45 pm

Estados Unidos (MT): 11:45 am

Estados Unidos (PT): 10:45 am

México (CDMX): 11:45 am

España: 6:45 pm

Puerto Rico: 1:45 pm

República Dominicana: 1:45 pm

Panamá: 12:45 pm

Costa Rica: 11:45 am

El Salvador: 11:45 am

Guatemala: 11:45 am

Honduras: 11:45 am

Nicaragua: 11:45 am

Argentina: 2:45 pm

Brasil (Brasilia): 2:45 pm

Uruguay: 2:45 pm

Chile (Santiago): 2:45 pm

Paraguay: 2:45 pm

Bolivia: 1:45 pm

Venezuela: 1:45 pm

Ecuador: 12:45 pm

Perú: 12:45 pm

Colombia: 12:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Galatasaray vs. Liverpool?

Este martes 10 de marzo de 2026 se podrá ver el Galatasaray vs. Liverpool por la Copa del Rey a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, UniMás, ViX

México: TNT Sports, Max Mexico TNT Go, tabii

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, tabii

Francia: Canal+ Foot, myCANAL, tabii, Canal+ Live 1

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, tabii

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Max Brasil

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Panamá: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte, Bluu, Rush Sports

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte