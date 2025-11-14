Georgia y España protagonizarán uno de los duelos más atractivos de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. El encuentro, válido por la Jornada 3 del Grupo E, se disputará este sábado 15 de noviembre en el Estadio Boris Paichadze de Tiflis. Pese a las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams, la Furia Roja parte como favorita ante la selección liderada por Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, que buscará mantener viva su esperanza de clasificar a la cita mundialista. ¿Quieres saber a qué hora inicia y en qué canal transmiten el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo en tu país.

En territorio español, el juego empieza a partir de las 18:00 del horario peninsular (17:00 en Islas Canarias) y será transmitido en directo por señal abierta en TVE La 1 HD y los servicios streaming de Movistar Plus, RTVE Play y fuboTV Spain.

Si te encuentras en los Estados Unidos —o Puerto Rico—, el Georgia vs. España por las Eliminatorias de la UEFA comenzará a las 12 p.m. ET (9 a.m. PT) con cobertura de fuboTV (en inglés) y ViX Plus (en español).

En México, tendrás que sintonizar SKY Sports HD o SKY Plus para poder disfrutar del encuentre entre Georgia y España a partir de las 11:00 horas del Tiempo de Centro.

Por otro lado, ESPN y Disney Plus se encargarán de televisar el España-Georgia en los países de Latinoamérica en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Georgia vs. España por las Eliminatorias UEFA 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 18:00 TVE La 1 HD, RTVE Play, Movistar Plus y Fubo TV Estados Unidos 12 p.m. ET / 9 a.m. PT fuboTV y ViX plus México 11:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 11:00 ESPN y Disney Plus El Salvador 11:00 ESPN y Disney Plus Nicaragua 11:00 ESPN y Disney Plus Guatemala 11:00 ESPN y Disney Plus Honduras 11:00 ESPN y Disney Plus Panamá 11:00 ESPN y Disney Plus Perú 12:00 ESPN y Disney Plus Paraguay 12:00 ESPN y Disney Plus Ecuador 12:00 ESPN y Disney Plus Colombia 12:00 ESPN y Disney Plus República Dominicana 13:00 ESPN y Disney Plus Puerto Rico 13:00 ESPN y Disney Plus Venezuela 13:00 ESPN y Disney Plus Bolivia 13:00 ESPN y Disney Plus Argentina 14:00 ESPN y Disney Plus Chile 14:00 ESPN y Disney Plus Uruguay 14:00 ESPN y Disney Plus Paraguay 14:00 ESPN y Disney Plus