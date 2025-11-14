TIFLIS (GEORGIA), 15/11/2025.- Lista de horarios y canales de transmisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Georgia y España este sábado 15 de noviembre por la tercera fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 desde el Estadio Boris Paichadze de la ciudad de Tiflis, Georgia. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO PARA MAG EL COMERCIO
Georgia y España protagonizarán uno de los duelos más atractivos de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. El encuentro, válido por la Jornada 3 del Grupo E, se disputará este sábado 15 de noviembre en el Estadio Boris Paichadze de Tiflis. Pese a las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams, la Furia Roja parte como favorita ante la selección liderada por Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, que buscará mantener viva su esperanza de clasificar a la cita mundialista. ¿Quieres saber a qué hora inicia y en qué canal transmiten el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo en tu país.

En territorio español, el juego empieza a partir de las 18:00 del horario peninsular (17:00 en Islas Canarias) y será transmitido en directo por señal abierta en TVE La 1 HD y los servicios streaming de Movistar Plus, RTVE Play y fuboTV Spain.

Si te encuentras en los Estados Unidos —o Puerto Rico—, el Georgia vs. España por las Eliminatorias de la UEFA comenzará a las 12 p.m. ET (9 a.m. PT) con cobertura de fuboTV (en inglés) y ViX Plus (en español).

En México, tendrás que sintonizar SKY Sports HD o SKY Plus para poder disfrutar del encuentre entre Georgia y España a partir de las 11:00 horas del Tiempo de Centro.

Por otro lado, ESPN y Disney Plus se encargarán de televisar el España-Georgia en los países de Latinoamérica en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Georgia vs. España por las Eliminatorias UEFA 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España18:00TVE La 1 HD, RTVE Play, Movistar Plus y Fubo TV
Estados Unidos12 p.m. ET / 9 a.m. PTfuboTV y ViX plus
México11:00SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica11:00ESPN y Disney Plus
El Salvador11:00ESPN y Disney Plus
Nicaragua11:00ESPN y Disney Plus
Guatemala11:00ESPN y Disney Plus
Honduras11:00ESPN y Disney Plus
Panamá11:00ESPN y Disney Plus
Perú12:00ESPN y Disney Plus
Paraguay12:00ESPN y Disney Plus
Ecuador12:00ESPN y Disney Plus
Colombia12:00ESPN y Disney Plus
República Dominicana13:00ESPN y Disney Plus
Puerto Rico13:00ESPN y Disney Plus
Venezuela13:00ESPN y Disney Plus
Bolivia13:00ESPN y Disney Plus
Argentina14:00ESPN y Disney Plus
Chile14:00ESPN y Disney Plus
Uruguay14:00ESPN y Disney Plus
