Georgia y España protagonizarán uno de los duelos más atractivos de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. El encuentro, válido por la Jornada 3 del Grupo E, se disputará este sábado 15 de noviembre en el Estadio Boris Paichadze de Tiflis. Pese a las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams, la Furia Roja parte como favorita ante la selección liderada por Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, que buscará mantener viva su esperanza de clasificar a la cita mundialista. ¿Quieres saber a qué hora inicia y en qué canal transmiten el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo en tu país.
En territorio español, el juego empieza a partir de las 18:00 del horario peninsular (17:00 en Islas Canarias) y será transmitido en directo por señal abierta en TVE La 1 HD y los servicios streaming de Movistar Plus, RTVE Play y fuboTV Spain.
Si te encuentras en los Estados Unidos —o Puerto Rico—, el Georgia vs. España por las Eliminatorias de la UEFA comenzará a las 12 p.m. ET (9 a.m. PT) con cobertura de fuboTV (en inglés) y ViX Plus (en español).
En México, tendrás que sintonizar SKY Sports HD o SKY Plus para poder disfrutar del encuentre entre Georgia y España a partir de las 11:00 horas del Tiempo de Centro.
Por otro lado, ESPN y Disney Plus se encargarán de televisar el España-Georgia en los países de Latinoamérica en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Georgia vs. España por las Eliminatorias UEFA 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|España
|18:00
|TVE La 1 HD, RTVE Play, Movistar Plus y Fubo TV
|Estados Unidos
|12 p.m. ET / 9 a.m. PT
|fuboTV y ViX plus
|México
|11:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|11:00
|ESPN y Disney Plus
|El Salvador
|11:00
|ESPN y Disney Plus
|Nicaragua
|11:00
|ESPN y Disney Plus
|Guatemala
|11:00
|ESPN y Disney Plus
|Honduras
|11:00
|ESPN y Disney Plus
|Panamá
|11:00
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|12:00
|ESPN y Disney Plus
|Paraguay
|12:00
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|12:00
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|12:00
|ESPN y Disney Plus
|República Dominicana
|13:00
|ESPN y Disney Plus
|Puerto Rico
|13:00
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|13:00
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|13:00
|ESPN y Disney Plus
|Argentina
|14:00
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|14:00
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|14:00
|ESPN y Disney Plus
|Paraguay
|14:00
|ESPN y Disney Plus