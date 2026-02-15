El esperado derbi catalán entre Girona y FC Barcelona llega este lunes 16 de febrero de 2026 para cerrar con broche de oro la jornada 24 de LaLiga. Si vives en Estados Unidos, el pitazo inicial en Montilivi será a las 15:00 ET / 12:00 PT, un horario perfecto para disfrutar del fútbol español durante tu tarde. En México, la cita es a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX), mientras que en España el partido arranca a las 21:00 hrs (horario peninsular). Prepárate para ver si el Barça de Hansi Flick mantiene su dominio o si el Girona logra dar la sorpresa en casa.

Para no perderte ni un segundo de la acción en vivo, la transmisión en Estados Unidos estará disponible a través de ESPN Deportes y ESPN+. Los fanáticos en México podrán seguirlo por Sky Sports, mientras que en España la señal oficial llegará por Movistar LaLiga y RTVE Play. Este duelo es clave para las aspiraciones culés, que buscan consolidar su liderato tras tropezar contra un apabullante Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Sintoniza los canales oficiales desde tu televisor o dispositivo móvil y vive la pasión del mejor fútbol europeo en tu idioma.

El Barcelona llega con ganas de recuperar la confianza tras caer goleado 4-0 ante Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026, pero el Girona de Míchel siempre es un rival incómodo que sabe crecerse ante los grandes en su estadio. Los blaugranas necesitan los tres puntos para alejarse del Real Madrid, mientras que los locales urgen de una victoria para salir de su reciente bache de resultados.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Girona vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora ver EN VIVO Girona vs. FC Barcelona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Girona vs. FC Barcelona por la Fecha 24 de LaLiga este lunes 16 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 3:00 pm Estados Unidos (CT) 2:00 pm Estados Unidos (MT) 1:00 pm Estados Unidos (PT) 12:00 pm España 9:00 pm México (CDMX) 2:00 pm Puerto Rico 4:00 pm República Dominicana 4:00 pm Panamá 3:00 pm Costa Rica 1:00 pm El Salvador 1:00 pm Guatemala 1:00 pm Honduras 1:00 pm Nicaragua 1:00 pm Argentina 5:00 pm Brasil (Brasilia) 5:00 pm Uruguay 5:00 pm Chile (Santiago) 5:00 pm Paraguay 5:00 pm Bolivia 4:00 pm Venezuela 4:00 pm Ecuador 3:00 pm Perú 3:00 pm Colombia 3:00 pm

Conoce cómo y dónde ver DirecTV (DGO) EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Girona EN DIRECTO por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: JOSE JORDAN / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué canal transmite EN VIVO el Girona vs. FC Barcelona?

Este lunes 16 de febrero se podrá ver el Girona vs. FC Barcelona por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México Sky Sports, Sky+ e izzi España DAZN, DAZN1, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL Alemania DAZN Deutschland y DAZN1 Germany Argentina DIRECTV Sports Argentina y DGO Brasil ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play Colombia DIRECTV Sports Colombia y DGO Uruguay DIRECTV Sports Uruguay y DGO Perú DIRECTV Sports Perú y DGO Ecuador DIRECTV Sports Ecuador y DGO Bolivia Tigo Sports Bolivia Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter Puerto Rico ESPN2, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico y NAICOM Costa Rica Sky Sports Norte El Salvador Sky Sports Norte Nicaragua Sky Sports Norte y Campeones TV República Dominicana Sky Sports Norte