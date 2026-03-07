El duelo entre Gran Bretaña vs. Team USA está programado para este sábado 7 de marzo de 2026, en el marco del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol, con sede en el Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido en vivo en directo online por TV y Streaming Online? A continuación, te comparto la lista de canales y qué dispositivos móviles están disponibles para verlo desde cualquier lugar.

¿A qué hora juega Gran Bretaña vs. Team USA en vivo por el CMB 2026?

Zona horaria de EE.UU. Abreviatura Hora del partido Gran Bretaña vs. Team USA Referencia típica de ciudades Costa Este ET 8:00 p.m. Nueva York, Miami, Atlanta, Washington D. C. Centro CT 7:00 p.m. Houston, Chicago, Dallas, Nueva Orleans Montaña MT 6:00 p.m. Denver, Salt Lake City, Phoenix* Pacífico PT 5:00 p.m. Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas Alaska AKT 4:00 p.m. Anchorage, Juneau Hawaii-Aleutianas HST 3:00 p.m. Honolulu

Cómo ver el partido Gran Bretaña vs. Team USA EN VIVO por streaming en Estados Unidos

Si no tienes cable tradicional, existen varias formas oficiales de ver Gran Bretaña vs. Team USA en streaming legal dentro de Estados Unidos.

Servicio / plataforma Canales disponibles para el Clásico Mundial Cómo se ve el juego Gran Bretaña vs. USA Requisito principal de acceso Fubo FOX, FS1 y FS2 Transmisión en vivo del partido a través del canal FOX dentro de la app. Suscripción activa a Fubo con paquete que incluya canales FOX. YouTube TV FOX (en la mayoría de mercados de EE.UU.) Permite ver el partido en directo en la app si FOX está disponible en tu zona. Suscripción a YouTube TV y verificación de disponibilidad local de FOX. Hulu + Live TV FOX (en la mayoría de mercados de EE.UU.) Emisión en vivo del encuentro por el canal FOX dentro de la plataforma. Suscripción a Hulu + Live TV con FOX incluido en tu mercado. FOX Sports App y plataformas de FOX FOX, FS1 y FS2 (según el partido) Transmite juegos del torneo en vivo; el calendario define si va por FOX, FS1 o FS2. Autenticarse con usuario y contraseña de tu proveedor de TV de pago.

Fecha, hora y TV para ver Gran Bretaña vs. Team USA

El duelo Gran Bretaña vs. Team USA está programado para hoy sábado 7 de marzo de 2026, en el marco del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol, con sede en Houston, Texas.

Fecha: sábado 7 de marzo de 2026.

Sede: Daikin Park, Houston, Texas (Pool B del torneo).

Hora en Estados Unidos (ET): 8:00 p.m. ET para USA vs. Great Britain, según el calendario de FOX y las guías de TV.

Hora en Houston (CT): 7:00 p.m. CT, al tratarse de un juego en Texas, una hora antes que la franja del Este.