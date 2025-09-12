El Clásico Nacional de la Liga MX se vivirá este sábado 13 de septiembre desde el Estadio Ciudad de los Deportes, en la capital mexicana. Mira la transmisión de Chivas de Guadalajara vs. Club América, por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 ; aquí te dejo con los horarios y canales de TV para que puedas seguir este enfrentamiento minuto a minuto desde Estados Unidos, donde hay un gran número de aficionados de ambos clubes.

¿A qué hora juega Guadalajara vs. América EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Chivas de Guadalajara vs. América EN VIVO, este sábado 13 de septiembre a partir de las 11:15 p.m. Tiempo del Este o desde las 8:15 p.m. Tiempo del Pacífico , en lo que será una nueva edición del Clásico Nacional. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 1:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 12:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 11:00 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 10:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Guadalajara vs. América EN VIVO desde USA?

Este sábado 13 de septiembre se podrá ver el Clásico Nacional, que tendrá cara a cara al Guadalajara vs. América, por la Jornada 8 de la Liga MX 2025-26. La transmisión del juego desde Estados Unidos será a través de TUDN USA, Univision y CBS Sports (en inglés), mientras que en streaming va a través de ViX Premium y Fubo TV.

Estas son las opciones oficiales para seguir el juego de las Chivas-América minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Guadalajara vs. América: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

sábado 13 de septiembre de 2025 Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes Horario: 11:15 p.m. Tiempo del Este

11:15 p.m. Tiempo del Este Canal TV: TUDN USA, Univision y CBS Sports

TUDN USA, Univision y CBS Sports Streaming: ViX Premium y Fubo TV

Club América recibe a Club Deportivo Guadalajara este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. | Crédito: Ronie Bautista / GEC