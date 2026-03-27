GÉNOVA (ITALIA), 27/03/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Italia vs. Guatemala este viernes 27 de marzo, por amistoso internacional desde el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia. FOTO CREADA POR NOÉ YACTAYO CON GEMINI AI PARA GESTIÓN MIX
GÉNOVA (ITALIA), 27/03/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Italia vs. Guatemala este viernes 27 de marzo, por amistoso internacional desde el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia. FOTO CREADA POR NOÉ YACTAYO CON GEMINI AI PARA GESTIÓN MIX
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Canadá y Guatemala se medirán en un atractivo amistoso internacional como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará el sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos), a partir de las 21:00 horas de Ciudad de Guatemala (10 p.m. ET / 7 p.m. PT). ¿Quieres saber en qué canal ver el encuentro desde tu país? A continuación, te detallamos todas las opciones de transmisión para seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono celular.

En Estados Unidos, el duelo entre las selecciones de Canadá y Guatemala se podrá ver por fuboTV, FOX Deportes (en español), FOXSPORTS.com, la aplicación FOX Sports y FOX Sports 1 (en inglés). En Puerto Rico, la señal estará a cargo de FOX Deportes y NAICOM.

En Canadá, los hinchas del conjunto conocido como “The Canucks” podrán disfrutar del amistoso frente a Guatemala a través de fuboTV y OneSoccer. Por su parte, los seguidores de “Los Chapines” contarán con la transmisión de Tigo Sports. Además, el compromiso se podrá escuchar por radio mediante Emisoras Unidas (89.7 FM).

En México y en otros países del mundo, los aficionados deberán recurrir a alternativas para seguir el Canadá vs. Guatemala. Una opción es utilizar una VPN legal y segura para acceder a las plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del encuentro.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Guatemala vs. Argelia por amistoso FIFA en California?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos3:30 p.m. ET / 12:30 p.m. PTfuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
Canadá15:30fuboTV y OneSoccer
Guatemala13:30TiGo Sports
México13:30VPN
Costa Rica13:30VPN
Nicaragua13:30VPN
El Salvador13:30VPN
Honduras13:30VPN
Colombia14:30VPN
Ecuador14:30VPN
Panamá14:30VPN
Perú14:30VPN
Rep. Dominicana15:30VPN
Puerto Rico15:30VPN
Bolivia15:30VPN
Venezuela15:30VPN
Argentina16:30VPN
Chile16:30VPN
Uruguay16:30VPN
Paraguay16:30VPN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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