Canadá y Guatemala se medirán en un atractivo amistoso internacional como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará el sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos), a partir de las 21:00 horas de Ciudad de Guatemala (10 p.m. ET / 7 p.m. PT) . ¿Quieres saber en qué canal ver el encuentro desde tu país? A continuación, te detallamos todas las opciones de transmisión para seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono celular.

En Estados Unidos, el duelo entre las selecciones de Canadá y Guatemala se podrá ver por fuboTV, FOX Deportes (en español), FOXSPORTS.com, la aplicación FOX Sports y FOX Sports 1 (en inglés). En Puerto Rico, la señal estará a cargo de FOX Deportes y NAICOM.

En Canadá, los hinchas del conjunto conocido como “The Canucks” podrán disfrutar del amistoso frente a Guatemala a través de fuboTV y OneSoccer. Por su parte, los seguidores de “Los Chapines” contarán con la transmisión de Tigo Sports. Además, el compromiso se podrá escuchar por radio mediante Emisoras Unidas (89.7 FM).

En México y en otros países del mundo, los aficionados deberán recurrir a alternativas para seguir el Canadá vs. Guatemala. Una opción es utilizar una VPN legal y segura para acceder a las plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del encuentro.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Guatemala vs. Argelia por amistoso FIFA en California?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 3:30 p.m. ET / 12:30 p.m. PT fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App Canadá 15:30 fuboTV y OneSoccer Guatemala 13:30 TiGo Sports México 13:30 VPN Costa Rica 13:30 VPN Nicaragua 13:30 VPN El Salvador 13:30 VPN Honduras 13:30 VPN Colombia 14:30 VPN Ecuador 14:30 VPN Panamá 14:30 VPN Perú 14:30 VPN Rep. Dominicana 15:30 VPN Puerto Rico 15:30 VPN Bolivia 15:30 VPN Venezuela 15:30 VPN Argentina 16:30 VPN Chile 16:30 VPN Uruguay 16:30 VPN Paraguay 16:30 VPN