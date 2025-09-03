Guatemala y El Salvador debutan en el grupo A de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 este jueves 4 de septiembre desde el Estadio Cementos Progreso, ubicado en el corazón de Ciudad de Guatemala. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego de Los Chapines y La Selecta? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

A partir de las 20:00 (hora de Ciudad de Guatemala y San Salvador) comenzará el partido entre ambas selecciones centroamericanas por la zona de Concacaf. La transmisión oficial para Guatemala estará a cargo de Tigo Sports, mientras que en El Salvador se verá en señal abierta a través de Canal 4 de TCS.

En los Estados Unidos, desde las 10 pm ET (7 pm PT), el público latino que reside en este país cuenta con múltiples funciones para ver el Guatemala vs. El Salvador como Paramount+, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Telemundo.

El resto de países que se encuentran en la zona de El Caribe verán el juego de Guatemala contra El Salvador en Bluu y Rush Sports 2.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Guatemala vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming Guatemala 20:00 Bluu y Rush Sports 2 El Salvador 20:00 Bluu y Rush Sports 2 México 20:00 Por confirmar Costa Rica 20:00 Bluu y Rush Sports 2 El Salvador 20:00 Bluu y Rush Sports 2 Nicaragua 20:00 Bluu y Rush Sports 2 Rep. Dominicana 20:00 Bluu y Rush Sports 2 Puerto Rico 20:00 ViX, NAIOM Estados Unidos 10 pm ET / 7 pm PT Paramount+, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Telemundo Perú 21:00 ESPN y Disney Plus Premium Chile 22:00 ESPN y Disney Plus Premium