ESTADOS UNIDOS, 04/09/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Guatemala y El Salvador. Foto de Agencia EFE
Guatemala y El Salvador debutan en el grupo A de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 este jueves 4 de septiembre desde el Estadio Cementos Progreso, ubicado en el corazón de Ciudad de Guatemala. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego de Los Chapines y La Selecta? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

A partir de las 20:00 (hora de Ciudad de Guatemala y San Salvador) comenzará el partido entre ambas selecciones centroamericanas por la zona de Concacaf. La transmisión oficial para Guatemala estará a cargo de Tigo Sports, mientras que en El Salvador se verá en señal abierta a través de Canal 4 de TCS.

En los Estados Unidos, desde las 10 pm ET (7 pm PT), el público latino que reside en este país cuenta con múltiples funciones para ver el Guatemala vs. El Salvador como Paramount+, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Telemundo.

El resto de países que se encuentran en la zona de El Caribe verán el juego de Guatemala contra El Salvador en Bluu y Rush Sports 2.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Guatemala vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2026?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Guatemala20:00Bluu y Rush Sports 2
El Salvador20:00Bluu y Rush Sports 2
México20:00Por confirmar
Costa Rica20:00Bluu y Rush Sports 2
El Salvador20:00Bluu y Rush Sports 2
Nicaragua20:00Bluu y Rush Sports 2
Rep. Dominicana20:00Bluu y Rush Sports 2
Puerto Rico20:00ViX, NAIOM
Estados Unidos10 pm ET / 7 pm PTParamount+, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Telemundo
Perú21:00ESPN y Disney Plus Premium
Chile22:00ESPN y Disney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

