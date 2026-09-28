Guatemala y El Salvador se verán las caras este lunes 28 de septiembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol, por la Fecha 2 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026. Como el partido es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Guatemala vs. El Salvador por la Concacaf Nations League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Guatemala vs. El Salvador en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Guatemala vs. El Salvador por la Concacaf Nations League 2026 este lunes 28 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

España: 4:00 am del martes 29 de septiembre

Puerto Rico: 10:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Guatemala vs. El Salvador?

Este lunes 28 de septiembre se podrá ver el juego Guatemala vs. El Salvador por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX One, fuboTV, ViX, TUDN USA

Guatemala: FOX Guatemala

Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM

Jamaica: Bluu