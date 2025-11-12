La Selección de Costa Rica inicia una semana clave en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un partido decisivo ante Haití por las Eliminatorias de la CONCACAF. Los Ticos, dirigidos por Miguel Herrera, llegan con la moral en alto y la necesidad de sumar tres puntos para alcanzar a Honduras en el liderato del Grupo C. El encuentro se disputará este jueves 13 de noviembre a partir de las 21:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos (ET) en terreno neutral, específicamente en el Estadio Ergilo Hato SDK de Curazao, debido a la inestabilidad política en Haití. Para ver el partido en vivo online desde tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, te comparto los canales y señal streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

El duelo contra Haití arrancará a las 9:00 PM ET (Hora del Este de EE. UU.) y 6:00 PM PT (Hora del Pacífico de EE. UU.), siendo un horario clave para los aficionados en Estados Unidos. Costa Rica actualmente suma seis puntos en el grupo, solo uno por encima de Haití, lo que convierte a esta doble fecha en crucial para asegurar uno de los dos cupos directos al Mundial que otorga el grupo. El equipo costarricense llega con confianza tras una sólida victoria 4-1 ante Nicaragua en la jornada anterior.

¿A qué hora juega Haití vs. Costa Rica EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Haití vs. Costa Rica EN VIVO este jueves 13 de noviembre a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 6:00 p.m. Tiempo del Pacífico

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 9:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Haití vs. Costa Rica EN VIVO desde USA?

Este jueves 13 de noviembre de 2025 se podrá ver el partido entre Haití y Costa Rica, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será a través de CBS Sports Network, UNIVERSO y Telemundo Deportes En Vivo por televisión, mientras que por streaming a través de Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW y CBS Sports Golazo. Estas son las únicas opciones oficiales para seguir el juego Haití vs. Costa Rica minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

