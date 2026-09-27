Este domingo 27 de septiembre, Haití recibirá a Costa Rica por la segunda jornada de la Concacaf Nations League 2026 en el Sabina Park Stadium de Kingston, Jamaica. Un compromiso que promete ser intenso y emotivo. El seleccionador Fernando Batista decidió llamar a 30 jugadores, pero lo que llamó la atención es que dejó fuera de la convocatoria a Joel Campbell.

El profesor Batista decidió que para esta fecha FIFA dar la oportunidad a jóvenes talentos nacionales, con el fin de ampliar su universo de jugadores. El promedio de edad de la nómina es de 24,4 años. Por lo que se espera ver a un equipo intenso, que buscará someter a sus rivales.

¿A qué hora juega Haití vs. Costa Rica?

El partido entre Costa Rica y Haití se realizará a las 19:00 horas (horario local). A continuación, te compartimos la lista de horarios según tu localidad para que puedas seguir el duelo.

Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 6:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 5:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 4:00 p. m.

México (CDMX): 5:00 p. m.

Haiti: 7:00 p.m.

Puerto Rico: 7:00 p. m.

República Dominicana: 7:00 p. m.

Panamá: 6:00 p. m.

Costa Rica: 5:00 p. m.

El Salvador: 5:00 p. m.

Guatemala: 5:00 p. m.

Honduras: 5:00 p. m.

Nicaragua: 5:00 p. m.

Argentina: 8:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Chile (Santiago): 8:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

¿En qué canal ver el partido Haití vs. Costa Rica?

La transmisión del partido entre Haití y Costa Rica que se realizará este domingo 27 de septiembre en Sabina Park Stadium.

Costa Rica: FOX Costa Rica

Haití: Tele Haiti

Puerto Rico: Fox Sports 2

USA: Fox Sports 2, fuboTV y FOX One