Este domingo 27 de septiembre, Haití recibirá a Costa Rica por la segunda jornada de la Concacaf Nations League 2026 en el Sabina Park Stadium de Kingston, Jamaica. Un compromiso que promete ser intenso y emotivo. El seleccionador Fernando Batista decidió llamar a 30 jugadores, pero lo que llamó la atención es que dejó fuera de la convocatoria a Joel Campbell.
El profesor Batista decidió que para esta fecha FIFA dar la oportunidad a jóvenes talentos nacionales, con el fin de ampliar su universo de jugadores. El promedio de edad de la nómina es de 24,4 años. Por lo que se espera ver a un equipo intenso, que buscará someter a sus rivales.
¿A qué hora juega Haití vs. Costa Rica?
El partido entre Costa Rica y Haití se realizará a las 19:00 horas (horario local). A continuación, te compartimos la lista de horarios según tu localidad para que puedas seguir el duelo.
- Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 6:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 5:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 4:00 p. m.
- México (CDMX): 5:00 p. m.
- Haiti: 7:00 p.m.
- Puerto Rico: 7:00 p. m.
- República Dominicana: 7:00 p. m.
- Panamá: 6:00 p. m.
- Costa Rica: 5:00 p. m.
- El Salvador: 5:00 p. m.
- Guatemala: 5:00 p. m.
- Honduras: 5:00 p. m.
- Nicaragua: 5:00 p. m.
- Argentina: 8:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 8:00 p.m.
- Uruguay: 8:00 p.m.
- Paraguay: 8:00 p.m.
- Chile (Santiago): 8:00 p.m.
- Bolivia: 7:00 p.m.
- Venezuela: 7:00 p.m.
- Ecuador: 6:00 p.m.
- Perú: 6:00 p. m.
- Colombia: 6:00 p. m.
¿En qué canal ver el partido Haití vs. Costa Rica?
La transmisión del partido entre Haití y Costa Rica que se realizará este domingo 27 de septiembre en Sabina Park Stadium.
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Haití: Tele Haiti
- Puerto Rico: Fox Sports 2
- USA: Fox Sports 2, fuboTV y FOX One