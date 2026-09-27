KINGSTON, JAMAICA, 27-09-2026. Hora y guía de canal para ver el partido Haití vs. Costa Rica por la Concacaf Nations League 2026 en el Sabina Park Stadium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
KINGSTON, JAMAICA, 27-09-2026. Hora y guía de canal para ver el partido Haití vs. Costa Rica por la Concacaf Nations League 2026 en el Sabina Park Stadium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Este domingo 27 de septiembre, Haití recibirá a Costa Rica por la segunda jornada de la Concacaf Nations League 2026 en el Sabina Park Stadium de Kingston, Jamaica. Un compromiso que promete ser intenso y emotivo. El seleccionador Fernando Batista decidió llamar a 30 jugadores, pero lo que llamó la atención es que dejó fuera de la convocatoria a Joel Campbell.

El profesor Batista decidió que para esta fecha FIFA dar la oportunidad a jóvenes talentos nacionales, con el fin de ampliar su universo de jugadores. El promedio de edad de la nómina es de 24,4 años. Por lo que se espera ver a un equipo intenso, que buscará someter a sus rivales.

¿A qué hora juega Haití vs. Costa Rica?

El partido entre Costa Rica y Haití se realizará a las 19:00 horas (horario local). A continuación, te compartimos la lista de horarios según tu localidad para que puedas seguir el duelo.

  • Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.
  • Estados Unidos (CT): 6:00 p. m.
  • Estados Unidos (MT): 5:00 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 4:00 p. m.
  • México (CDMX): 5:00 p. m.
  • Haiti: 7:00 p.m.
  • Puerto Rico: 7:00 p. m.
  • República Dominicana: 7:00 p. m.
  • Panamá: 6:00 p. m.
  • Costa Rica: 5:00 p. m.
  • El Salvador: 5:00 p. m.
  • Guatemala: 5:00 p. m.
  • Honduras: 5:00 p. m.
  • Nicaragua: 5:00 p. m.
  • Argentina: 8:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 8:00 p.m.
  • Uruguay: 8:00 p.m.
  • Paraguay: 8:00 p.m.
  • Chile (Santiago): 8:00 p.m.
  • Bolivia: 7:00 p.m.
  • Venezuela: 7:00 p.m.
  • Ecuador: 6:00 p.m.
  • Perú: 6:00 p. m.
  • Colombia: 6:00 p. m.

¿En qué canal ver el partido Haití vs. Costa Rica?

La transmisión del partido entre Haití y Costa Rica que se realizará este domingo 27 de septiembre en Sabina Park Stadium.

  • Costa Rica: FOX Costa Rica
  • Haití: Tele Haiti
  • Puerto Rico: Fox Sports 2
  • USA: Fox Sports 2, fuboTV y FOX One
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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