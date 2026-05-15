El Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa definirán en una edición más del Clásico del Buen Fútbol al ganador del título de la Liga Promerica 2026 de Costa Rica. En la ida disputada el miércoles 13 de mato, El Monstruo sufrió pero terminó venciendo 2-1 a El Team, por lo que todo llegará a su conclusión este sábado 16 de mayo, a partir de las 20:00 horas de San José (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, ubicado en el cantón de Tibás, San José. ¿Quieres conocer la hora exacta y los canales para ver el partido Herediano vs. Saprissa por televisión o streaming? Aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil, según el lugar donde te encuentres.

En Costa Rica, el Clásico del Buen Fútbol empezará a las 20:00 (hora de San José) . La transmisión oficial estará a cargo de FUTV (plan semanal: ¢275 | mensual: ¢1.100) y de TDMAX en línea (plan Básico: $8.99 IVA incluido | Premium: $9.99 IVA incluido | promoción semestral: $45 IVA incluido).

Si te encuentras en el extranjero, será necesario utilizar una VPN legal (se recomienda evitar las versiones gratuitas) y contratar previamente los servicios de streaming mencionados, según la disponibilidad en tu región.

En los Estados Unidos, el encuentro entre Herediano y Saprissa dará inicio a las 9:00 p. m. ET (6:00 p. m. PT). En México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras se transmitirá a partir de las 19:00.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Herediano vs. Saprissa por la Gran Final de la Liga de Costa Rica 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming Costa Rica 20:00 FUTV y TDMAX Estados Unidos 9 pm ET / 6 pm PT VPN México 20:00 VPN Nicaragua 20:00 VPN El Salvador 20:00 VPN Honduras 20:00 VPN Panamá 21:00 VPN Rep. Dominicana 22:00 VPN