Horarios y canales para ver Herediano vs. Saprissa en vivo por la gran final de la Liga de Costa Rica 2026 hoy. Siga la transmisión en directo por televisión y plataformas online para conocer al nuevo campeón del fútbol costarricense. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat-GPT / Composición GEC
Horarios y canales para ver Herediano vs. Saprissa en vivo por la gran final de la Liga de Costa Rica 2026 hoy. Siga la transmisión en directo por televisión y plataformas online para conocer al nuevo campeón del fútbol costarricense. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat-GPT / Composición GEC
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa definirán en una edición más del Clásico del Buen Fútbol al ganador del título de la Liga Promerica 2026 de Costa Rica. En la ida disputada el miércoles 13 de mato, El Monstruo sufrió pero terminó venciendo 2-1 a El Team, por lo que todo llegará a su conclusión este sábado 16 de mayo, a partir de las 20:00 horas de San José (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, ubicado en el cantón de Tibás, San José. ¿Quieres conocer la hora exacta y los canales para ver el partido Herediano vs. Saprissa por televisión o streaming? Aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil, según el lugar donde te encuentres.

En Costa Rica, el Clásico del Buen Fútbol empezará a las 20:00 (hora de San José). La transmisión oficial estará a cargo de FUTV (plan semanal: ¢275 | mensual: ¢1.100) y de TDMAX en línea (plan Básico: $8.99 IVA incluido | Premium: $9.99 IVA incluido | promoción semestral: $45 IVA incluido).

Si te encuentras en el extranjero, será necesario utilizar una VPN legal (se recomienda evitar las versiones gratuitas) y contratar previamente los servicios de streaming mencionados, según la disponibilidad en tu región.

En los Estados Unidos, el encuentro entre Herediano y Saprissa dará inicio a las 9:00 p. m. ET (6:00 p. m. PT). En México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras se transmitirá a partir de las 19:00.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Herediano vs. Saprissa por la Gran Final de la Liga de Costa Rica 2026?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Costa Rica20:00FUTV y TDMAX
Estados Unidos9 pm ET / 6 pm PTVPN
México20:00VPN
Nicaragua20:00VPN
El Salvador20:00VPN
Honduras20:00VPN
Panamá21:00VPN
Rep. Dominicana22:00VPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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