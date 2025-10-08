La Selección de Honduras recibe a Costa Rica en el Estadio Francisco Morazán en un duelo clave por la fecha 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. Ambos equipos buscan escalar posiciones en la tabla y consolidar sus aspiraciones rumbo al próximo Mundial. El encuentro promete intensidad, con dos selecciones centroamericanas que llegan en momentos diferentes, pero con el mismo objetivo: ganar.

Los catrachos llegan con confianza tras vencer 2-0 a Nicaragua en su última presentación, mientras que los ticos empataron 3-3 ante Haití en un partido lleno de goles. En el historial reciente, la paridad ha sido la tónica: una victoria por lado y tres empates. El antecedente más cercano en clasificatorias data de 2022, cuando Costa Rica se impuso 2-1.

¿A qué hora juega Honduras vs. Costa Rica hoy 9 de octubre?

País / Región Hora local Honduras, El Salvador, México (CDMX), Nicaragua 20:00 horas Colombia y Perú 21:00 horas Venezuela 22:00 horas Estados Unidos (ET) 22:00 horas Argentina y Chile (Santiago) 23:00 horas

¿Qué canal transmite Honduras vs. Costa Rica EN VIVO?

Costa Rica: Repretel Canal 6

Repretel Canal 6 Internacional: YouTube Concacaf

YouTube Concacaf Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, Amazon Prime Video, CBS Sports Golazo, UNIVERSO