La Selección de Honduras recibe a Costa Rica en el Estadio Francisco Morazán en un duelo clave por la fecha 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. Ambos equipos buscan escalar posiciones en la tabla y consolidar sus aspiraciones rumbo al próximo Mundial. El encuentro promete intensidad, con dos selecciones centroamericanas que llegan en momentos diferentes, pero con el mismo objetivo: ganar.
Los catrachos llegan con confianza tras vencer 2-0 a Nicaragua en su última presentación, mientras que los ticos empataron 3-3 ante Haití en un partido lleno de goles. En el historial reciente, la paridad ha sido la tónica: una victoria por lado y tres empates. El antecedente más cercano en clasificatorias data de 2022, cuando Costa Rica se impuso 2-1.
¿A qué hora juega Honduras vs. Costa Rica hoy 9 de octubre?
|País / Región
|Hora local
|Honduras, El Salvador, México (CDMX), Nicaragua
|20:00 horas
|Colombia y Perú
|21:00 horas
|Venezuela
|22:00 horas
|Estados Unidos (ET)
|22:00 horas
|Argentina y Chile (Santiago)
|23:00 horas
¿Qué canal transmite Honduras vs. Costa Rica EN VIVO?
- Costa Rica: Repretel Canal 6
- Internacional: YouTube Concacaf
- Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, Amazon Prime Video, CBS Sports Golazo, UNIVERSO