La Selección de Honduras inicia la crucial fase final de las Eliminatorias Concacaf 2025 enfrentando a Haití este viernes 13 de octubre. El partido se disputará en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera en Tegucigalpa, un duelo determinante para ambos equipos en su camino hacia la Copa del Mundo 2026. Honduras, dirigida por Reinaldo Rueda, llega con gran confianza tras liderar su grupo en la fase anterior con puntaje perfecto y un reciente desempeño sólido en la Copa Oro. El encuentro es vital para ‘La H’, que buscan su primera victoria en la ronda final desde 2017 y extender su dominio reciente sobre Haití. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego entre Los Catrachos y Les Grenadiers? Aquí te detallamos la información esencial para seguir la acción desde el primer minuto este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde Estados Unidos.

Honduras viene de una buena actuación durante la primera ronda de Eliminatorias CONCACAF 2026, al establecerse como el líder del Grupo C con cuatro puntos. | Crédito: Selección Nacional de Honduras - Fenafuth / Facebook

¿A qué hora juega Honduras vs. Haití EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Honduras vs. Haití EN VIVO este lunes 13 de octubre a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico , en lo que será uno de los partidos más esperados de la Ronda Final del Grupo C de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

La selección nacional de fútbol de Haití se prepara para un enfrentamiento crucial contra Nicaragua este jueves 9 de octubre, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua por la tercera ronda del Grupo C de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa del Mundo 2026. | Crédito: FHF - Fédération Haïtienne De Football / Facebook

¿Qué canal transmite Honduras vs. Haití EN VIVO desde USA?

Este lunes 13 de octubre de 2025 se podrá ver el partido Honduras vs. Haití, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será a través de UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo y CBS Sports Network, mientras que en streaming va a través de Paramount+, fuboTV, Universo NOW y Amazon Prime Video.

Estas son las opciones oficiales para seguir el juego Honduras-Haití minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Honduras vs. Haití: hora, TV y dónde ver

Fecha: Lunes, 13 de octubre de 2025

Lunes, 13 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera

Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera Horario: 8:00 p.m. Tiempo del Este

8:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo y CBS Sports Network

UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo y CBS Sports Network Streaming: Paramount+, fuboTV, Universo NOW y Amazon Prime Video