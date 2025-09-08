Honduras recibe a Nicaragua este martes 9 de septiembre en Tegucigalpa en un partido clave de la fase final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026. El duelo se jugará en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés y la selección hondureña buscará aprovechar la localía tras arrancar la ronda final con un empate; Nicaragua también llega con un punto tras empatar su primer partido. A continuación, la guía completa para no perdértelo.

Horarios por zona (EE. UU.)

California (PT) — 7:00 p.m. (PDT)

— (PDT) Texas (CT) — 9:00 p.m. (CDT)

— (CDT) Florida (ET) — 10:00 p.m. (EDT)

¿Qué canal y plataformas transmiten en EE. UU.?

Universo / Telemundo (Telemundo Deportes) — transmisión en español (Universo suele transmitir varios partidos del bloque de eliminatorias).

— transmisión en español (Universo suele transmitir varios partidos del bloque de eliminatorias). Paramount+ / CBS Sports (CBSSports/Paramount+) — cobertura en inglés y streaming (Paramount+ tendrá la mayoría de los partidos de la fase final; algunos también en CBS Sports Network o Golazo).

— cobertura en inglés y streaming (Paramount+ tendrá la mayoría de los partidos de la fase final; algunos también en CBS Sports Network o Golazo). Peacock y FuboTV también listan transmisión del partido para audiencias en EE. UU.; ambos servicios son opciones de streaming (requieren suscripción; a veces ofrecen periodos de prueba).

Cómo verlo según tu caso en EE. UU.:

Si tienes cable/paquete con Universo , sintoniza Universo a la hora indicada (consulta la guía local).

, sintoniza a la hora indicada (consulta la guía local). Si prefieres streaming: busca el partido en Paramount+ (suscripción) o en plataformas que incluyan Universo (Fubo, DirecTV Stream, etc.). Revisa también Peacock si anuncian la señal en español.

Contexto: cómo llegan Honduras y Nicaragua

Honduras : debutó en esta fase final con un empate 0-0 ante Haití; el técnico y la hinchada esperan mejorar la producción ofensiva en casa.

: debutó en esta fase final con un empate 0-0 ante Haití; el técnico y la hinchada esperan mejorar la producción ofensiva en casa. Nicaragua: llegó a Tegucigalpa tras rescatar un empate 1-1 ante Costa Rica en Managua, resultado que le dio confianza para la segunda jornada. Ambas selecciones suman 1 punto en la tabla del grupo y este partido puede marcar la diferencia temprana en el camino hacia 2026.