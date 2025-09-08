Honduras recibe a Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf 2026. (Foto: Twitter)
Honduras recibe a Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf 2026. (Foto: Twitter)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

Honduras recibe a Nicaragua este martes 9 de septiembre en Tegucigalpa en un partido clave de la fase final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026. El duelo se jugará en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés y la selección hondureña buscará aprovechar la localía tras arrancar la ronda final con un empate; Nicaragua también llega con un punto tras empatar su primer partido. A continuación, la guía completa para no perdértelo.

Horarios por zona (EE. UU.)

  • California (PT)7:00 p.m. (PDT)
  • Texas (CT)9:00 p.m. (CDT)
  • Florida (ET)10:00 p.m. (EDT)

¿Qué canal y plataformas transmiten en EE. UU.?

  • Universo / Telemundo (Telemundo Deportes) — transmisión en español (Universo suele transmitir varios partidos del bloque de eliminatorias).
  • Paramount+ / CBS Sports (CBSSports/Paramount+) — cobertura en inglés y streaming (Paramount+ tendrá la mayoría de los partidos de la fase final; algunos también en CBS Sports Network o Golazo).
  • Peacock y FuboTV también listan transmisión del partido para audiencias en EE. UU.; ambos servicios son opciones de streaming (requieren suscripción; a veces ofrecen periodos de prueba).

Cómo verlo según tu caso en EE. UU.:

  • Si tienes cable/paquete con Universo, sintoniza Universo a la hora indicada (consulta la guía local).
  • Si prefieres streaming: busca el partido en Paramount+ (suscripción) o en plataformas que incluyan Universo (Fubo, DirecTV Stream, etc.). Revisa también Peacock si anuncian la señal en español.

Contexto: cómo llegan Honduras y Nicaragua

  • Honduras: debutó en esta fase final con un empate 0-0 ante Haití; el técnico y la hinchada esperan mejorar la producción ofensiva en casa.
  • Nicaragua: llegó a Tegucigalpa tras rescatar un empate 1-1 ante Costa Rica en Managua, resultado que le dio confianza para la segunda jornada. Ambas selecciones suman 1 punto en la tabla del grupo y este partido puede marcar la diferencia temprana en el camino hacia 2026.
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

