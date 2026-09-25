Honduras recibirá a Surinam en la jornada inaugural del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Este compromiso marcará el debut oficial del director técnico español José Francisco Molina en el banquillo de la Bicolor, pero al frente tendrá un duro rival en la figura de De Natio. A continuación, te compartimos los horarios y la guía de canales que transmitirán el partido Honduras vs. Surinam en vivo por la Fecha 1 de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿A qué hora juega Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Honduras y Surinam por la Jornada 1 de la Liga B de la Concacaf Nations League 2026 se realizará a las 19:00 horas (horario local). A continuación, te compartimos la lista de horarios según tu localidad para que puedas seguir el duelo.

Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 8:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 7:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 6:00 p. m.

México (CDMX): 7:00 p. m.

Haiti: 9:00 p.m.

Puerto Rico: 9:00 p. m.

República Dominicana: 9:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Costa Rica: 7:00 p. m.

El Salvador: 7:00 p. m.

Guatemala: 7:00 p. m.

Honduras: 7:00 p. m.

Nicaragua: 7:00 p. m.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Chile (Santiago): 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

¿En qué canal ver el partido Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026?

La transmisión del partido entre Honduras y Surinam por la Fecha 1 de la Liga de Naciones Concacaf 2026 que se realizará este viernes 25 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa se verá en los canales:

Honduras: Telesistema Honduras, DTVC+, HRN, Fox

Surinam: SCCN, TV2 Suriname

USA: FS2, TUDN