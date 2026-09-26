Un clásico del Viejo Continente se llevará a cabo este 26 de septiembre, en la Jornada 1 de la UEFA Nations League 2026-27. Desde el Estadio de Wembley, no te pierdas la transmisión del juego de Inglaterra vs. España EN VIVO, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales de TV que van a pasar el duelo del Grupo C de la Zona A del certamen. Ambas selecciones van con todas sus estrellas para este choque de titanes, con pronóstico reservado.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. España por UEFA Nations League 2026?

El partido Inglaterra vs. España, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27, se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en Wembley. El encuentro comenzará a las 8:45 p. m. en España (hora peninsular), mientras que en Inglaterra será a las 7:45 p. m.

Aquí también te dejaré con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas ver la transmisión de Inglaterra vs. España minuto a minuto.

País / región Hora México 12:45 p. m. Estados Unidos (Este) 2:45 p. m. Estados Unidos (Pacífico) 11:45 a. m. Argentina 3:45 p. m. Bolivia 2:45 p. m. Chile 3:45 p. m. Colombia 1:45 p. m. Ecuador 1:45 p. m. Centroamérica 12:45 p. m. Paraguay 3:45 p. m. Perú 1:45 p. m. Uruguay 3:45 p. m. Venezuela 2:45 p. m.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. España EN VIVO por UEFA Nations League 2026?

El partido Inglaterra vs. España, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27, se podrá ver en España a través de RTVE Play, mientras que en Inglaterra la transmisión estará a cargo de ITV1/ITV.

País / región Canal o plataforma México Sky México Estados Unidos FOX Sports / FuboTV / ViX Argentina ESPN y Disney+ Bolivia ESPN y Disney+ Chile ESPN y Disney+ Colombia ESPN y Disney+ Ecuador ESPN y Disney+ Centroamérica ESPN y Disney+ Paraguay ESPN y Disney+ Perú ESPN y Disney+ Uruguay ESPN y Disney+ Venezuela ESPN y Disney+