El mítico Giuseppe Meazza se vestirá de gala este martes 20 de enero de 2026 para un duelo con aroma a final anticipada: Inter de Milán y Arsenal medirán fuerzas por la séptima jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Dos gigantes del fútbol europeo, con estilos bien marcados, chocarán en un encuentro que promete intensidad, jerarquía y talento en cada rincón del campo. Los “nerazzurri”, arropados por su hinchada, buscarán imponer el peso de su historia, mientras que los “gunners” intentarán dar el golpe en territorio italiano para consolidar sus aspiraciones continentales.
El Inter llega a la cita con la confianza por las nubes tras mantenerse firme como líder de la Serie A, luego de superar por la mínima a Udinese en su última presentación. Del otro lado, el Arsenal arriba con sed de revancha tras el empate sin goles ante Nottingham Forest, resultado que dejó sensaciones encontradas en Londres.
El antecedente más reciente entre ambos favorece a los italianos: en noviembre de 2024, el conjunto lombardo se impuso 1-0 con un tanto de Hakan Çalhanoglu, un recuerdo que añade aún más picante a este nuevo capítulo europeo.
¿A qué hora ver EN VIVO el Inter de Milán vs. Arsenal en diferentes países del mundo?
Para que no te pierdas el partido Inter de Milán vs. Arsenal por la Champions League este martes 20 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canales transmiten EN VIVO el Inter de Milán vs. Arsenal?
Este martes 20 de enero de 2026 se podrá ver el Inter de Milán vs. Arsenal por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- México: TNT Sports, Max Mexico, TNT Go
- Francia: Canal+ Sport, Free, myCANAL, Canal+ Live 2
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Puerto Rico: UniMás, ViX, NAICOM
- Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Panamá: Bluu, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Ciudad: Milán, Italia
- Estadio: San Siro
- Partido: Inter de Milán vs. Arsenal
- Fecha: martes 20 de enero de 2026
- Horarios: 15:00 ET (Estados Unidos), 14:00 CDMX, 21:00 España