Inter Miami vuelve a jugar en casa este sábado 8 de agosto por la Leagues Cup 2026, esta vez frente a CF Monterrey, en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la Fase Uno. El conjunto de Florida llega con tres puntos después de vencer 4-2 a Atlético de San Luis, mientras que Rayados necesita reaccionar tras perder 2-1 ante Orlando City en su estreno. El duelo se disputará en el Nu Stadium de Miami.

El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. del Este de Estados Unidos (ET), 6:00 p.m. del centro de México y 5:00 p.m. del Pacífico (PT). En Sudamérica, el pitazo inicial será a las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina y Uruguay comenzará a las 9:00 p.m. La transmisión estará disponible mediante Apple TV, que concentra la cobertura de la Leagues Cup 2026.

El partido también está marcado por una situación extradeportiva que puede modificar los planes de Inter Miami. Lionel Messi es duda para enfrentar a Monterrey tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido este viernes en Rosario a los 68 años. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia y reportada por Reuters.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Inter Miami vs. CF Monterrey por la Leagues Cup 2026?

Estos son los principales horarios internacionales para seguir el Inter Miami vs. CF Monterrey EN VIVO este sábado 8 de agosto:

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING México (CDMX) 6:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (PT) 5:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (MT) 6:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (CT) 7:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (ET) 8:00 p.m. — Apple TV Canadá (ET) 8:00 p.m. — Apple TV Guatemala 6:00 p.m. — Apple TV El Salvador 6:00 p.m. — Apple TV Honduras 6:00 p.m. — Apple TV Costa Rica 6:00 p.m. — Apple TV Nicaragua 6:00 p.m. — Apple TV Panamá 7:00 p.m. — Apple TV Colombia 7:00 p.m. — Apple TV Perú 7:00 p.m. — Apple TV Ecuador 7:00 p.m. — Apple TV Venezuela 8:00 p.m. — Apple TV Bolivia 8:00 p.m. — Apple TV Chile 8:00 p.m. — Apple TV Argentina 9:00 p.m. — Apple TV Uruguay 9:00 p.m. — Apple TV Paraguay 8:00 p.m. — Apple TV Brasil (Brasilia) 9:00 p.m. — Apple TV España 2:00 a.m. (domingo 9) — Apple TV

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. CF Monterrey en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido entre Inter Miami y Monterrey desde las 6:00 p.m., hora del centro de México, a través de Apple TV. La plataforma tiene los derechos de transmisión de los partidos de la Leagues Cup 2026, por lo que el encuentro no tendrá una señal abierta tradicional dentro de la programación indicada para esta jornada.

El duelo tiene además un atractivo especial para los seguidores de Rayados: Monterrey busca recuperarse después de su derrota ante Orlando City y necesita sumar frente a uno de los principales representantes de la MLS. Inter Miami, por su parte, intentará aprovechar su condición de local después de haber comenzado el torneo con una victoria.

¿Dónde ver Inter Miami vs. CF Monterrey EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro se disputará a las 8:00 p.m. ET, con diferentes horarios según la zona del país. En Miami, ubicado en la costa este, el partido comenzará a las 8:00 p.m.; en Texas será a las 7:00 p.m. CT y en California a las 5:00 p.m. PT.

Zona horaria de EE.UU. Horario Streaming Pacific Time (PT) 5:00 p.m. Apple TV Mountain Time (MT) 6:00 p.m. Apple TV Central Time (CT) 7:00 p.m. Apple TV Eastern Time (ET) 8:00 p.m. Apple TV

La organización de la Leagues Cup y la información oficial de Inter Miami establecen que el partido frente a Monterrey se jugará este sábado 8 de agosto a las 8:00 p.m. ET en el Nu Stadium. Major League Soccer también identifica a Apple TV como la plataforma para ver este compromiso.

¿Dónde ver Inter Miami vs. CF Monterrey online?

La transmisión online del Inter Miami vs. Monterrey estará disponible mediante Apple TV. El servicio concentra la cobertura de los partidos de la Leagues Cup 2026 y permite acceder a la señal desde diferentes dispositivos compatibles.

El partido podrá seguirse desde televisores inteligentes, dispositivos de streaming, teléfonos, tablets y computadoras, siempre que sean compatibles con la aplicación o plataforma web de Apple TV.

Dispositivos para ver Inter Miami vs. CF Monterrey

Smart TV compatibles con Apple TV

iPhone y iPad

Apple TV 4K

Teléfonos y tablets Android compatibles

Roku

Amazon Fire TV

Google TV

Consolas compatibles

Computadoras mediante navegador web

¿Jugará Lionel Messi contra Monterrey?

La participación de Lionel Messi está en duda para el partido contra Monterrey debido al fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido este viernes en Rosario. Jorge Messi tenía 68 años y había sido una figura fundamental en la carrera del delantero argentino, además de desempeñarse durante años como su representante.

La situación llega apenas unos días después de que Messi fuera protagonista en el debut de Inter Miami en la Leagues Cup. El argentino marcó dos goles en la victoria 4-2 frente a Atlético de San Luis, pero ahora su presencia ante Rayados dependerá de la decisión del futbolista y del cuerpo técnico tras la pérdida familiar.

Por ello, no debe darse por confirmada su titularidad antes de que Inter Miami publique la alineación oficial.