Todo listo para la reanudación de la MLS 2026 y tenemos un partidazo desde el NU Stadium. Este miércoles 22 de julio, no te pierdas el partido de Inter Miami vs. Chicago Fire EN VIVO, por la Jornada 16 de la MLS , donde Luis Suárez estará cara a cara con Robert Lewandowski, aunque este último arrancaría en el banco de suplentes en el conjunto visitante. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver la transmisión.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Chicago Fire hoy por la MLS 2026?

La hora de inicio del partido Inter Miami vs. Chicago Fire EN VIVO iniciará desde las 7:30 p.m. ET (hora local en Florida) y podrás seguir el minuto a minuto en la plataforma oficial de Apple TV. Aquí te dejo con más horarios en el mundo para que puedas seguir este partido de la MLS 2026.

País Hora Argentina 8:30 p. m. Bolivia 7:30 p. m. Chile 8:30 p. m. Ecuador 6:30 p. m. España 1:30 a. m. (23 de julio) México (CDMX) 5:30 p. m. Colombia 6:30 p. m. Paraguay 7:30 p. m. Perú 6:30 p. m. Uruguay 8:30 p. m. Venezuela 7:30 p. m.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Chicago Fire EN VIVO por MLS 2026?

La transmisión del partido Inter Miami vs. Chicago Fire en Estados Unidos y el resto del mundo será únicamente a través de la señal de MLS Season Pass vía Apple TV. Esta es la única opción oficial para poder seguir el minuto a minuto de este juego por la fecha 16 de la MLS 2026, donde se enfrentan dos de los mejores equipos de la conferencia este.

Inter Miami vs. Chicago Fire: posibles alineaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Ian Fray, Micael, Sergio Reguilón; Yannick Bright, David Ruiz, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Germán Berterame, Luis Suárez.

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Ian Fray, Micael, Sergio Reguilón; Yannick Bright, David Ruiz, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Germán Berterame, Luis Suárez. Chicago Fire: Chris Brady; Leonardo Barroso, Carlos Terán, Jack Elliott, Andrew Gutman; Mauricio Pineda, Sergio Oregel Jr.; Jonathan Bamba, Philip Zinckernagel, Brian Gutiérrez; Hugo Cuypers.