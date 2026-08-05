Este miércoles 5 de agosto, chocarán Inter Miami y San Luis en el Nu Stadium por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Para que puedas mirar el partido, revista esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Inter Miami vs. San Luis por la Leagues Cup 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Inter Miami vs. San Luis en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Inter Miami y San Luis por la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:30 pm

Estados Unidos (CT): 6:30 pm

Estados Unidos (MT): 5:30 pm

Estados Unidos (PT): 4:30 pm

España: 1:00 am del jueves 6 de agosto

México (CDMX): 5:30 pm

Puerto Rico: 7:30 pm

República Dominicana: 7:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Guatemala: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Brasil (Brasilia): 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Chile (Santiago): 7:30 pm

Paraguay: 8:30 pm

Bolivia: 7:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Inter Miami vs. San Luis?

Este miércoles 5 de agosto se podrá ver el Inter Miami vs. San Luis por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass