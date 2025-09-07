Italia e Israel, dos de los principales contendientes del Grupo I, se enfrentarán este lunes 8 de septiembre en un crucial partido de cara a la clasificación para el Mundial 2026. Con Noruega perfilándose como el favorito del grupo, ninguna de las dos selecciones puede permitirse perder puntos. El encuentro, que se disputará en Hungría, será una prueba importante para la Azzurri, que busca su segunda victoria consecutiva bajo la dirección de su nuevo entrenador, Gennaro Gattuso. Si estás en Estados Unidos, México u otro país del mundo, te comparto la lista de canales de TV y señal online para seguir la cobertura del partido en vivo online desde cualquier dispositivo.

Tras dos decepciones consecutivas en las eliminatorias mundialistas, Italia comenzó su camino hacia el Mundial 2026 con una dolorosa derrota 3-0 ante Noruega, lo que marcó el final de la era de Luciano Spalletti. Ahora, con Gattuso al mando, la Azzurri busca redimirse y evitar una tercera ausencia consecutiva en la máxima cita del fútbol. A pesar del tropiezo inicial, Italia ha logrado recuperar terreno, y viene de una contundente victoria 5-0 contra Estonia, que demostró su renovada intención ofensiva.

Por su parte, Israel llega al partido con una ventaja de tres puntos sobre Italia en la tabla de posiciones, aunque con un partido más. El equipo, dirigido por Ran Ben Shimon, también logró una sólida victoria 4-0 contra Moldavia en su último partido. Israel, que no participa en un Mundial desde 1970, buscará dar un paso importante hacia la clasificación. Ambos equipos tienen un historial favorable a Italia, que ha ganado sus seis enfrentamientos previos, pero la urgencia por sumar puntos hace de este partido una verdadera final.

Israel viene de golear 4-0 a Moldavia por la Jornada 5 de la fase de grupos de las Eliminatorias UEFA. | Crédito: @isr.fa / Instagram

¿A qué hora juega Israel vs. Italia EN VIVO hoy por Eliminatorias UEFA 2026?

El partido Israel vs. Italia se disputará el lunes 8 de septiembre de 2025 en el Nagyerdei Stadion. A continuación, los horarios según cada país:

País Hora local Argentina, Uruguay 15:45 Chile 14:45 Colombia, Perú, Ecuador 13:45 México 12:45 USA (ET) 14:45 US (PT) 11:45

¿Qué canal transmite Israel vs. Italia EN VIVO hoy 5 de septiembre?

La transmisión del partido Israel vs. Italia variará según el país. En Latinoamérica estará disponible por streaming en Disney+, mientras que en México se podrá ver a través de Sky Sports y Sky+. En Estados Unidos, el juego se transmitirá en ViX.

País Canal / Plataforma Latinoamérica (excepto México) ESPN / Disney+ México Sky Sports / Sky+ USA Fox Sports 2 / fuboTV, ViX

Italia aplastó 5-0 a Estonia por la Jornada 5 de la fase de grupos de las Eliminatorias UEFA. | Crédito: @azzurri / Instagram

Cómo llega Italia y Estonia para el partido de hoy

La selección de Israel continúa en la lucha por un cupo al Mundial 2026, un torneo al que no clasifican desde los años 70. A pesar de haber caído en un grupo muy complicado, su desempeño en las primeras rondas les ha permitido mantener vivas sus esperanzas. Los azules y blancos han demostrado su fortaleza al vencer a Estonia (2-1 y 3-1) y a Moldavia (4-0), aunque sufrieron una derrota ante Noruega (2-4). Estos resultados los mantienen actualmente en el segundo lugar del Grupo I, en una posición favorable para seguir soñando con el torneo más importante del fútbol.

Por su parte, la selección de Italia, que comenzó su camino en las Eliminatorias con una contundente derrota ante Noruega (0-3), ha logrado recuperarse bajo una nueva dirección técnica. Tras la salida de Luciano Spalletti, el equipo fue asumido por Gennaro Gattuso, quien ha inyectado un nuevo aire a la Azzurra. Con él al mando, La Azzurri ha conseguido dos victorias importantes, una contra Moldavia y una goleada 5-0 a Estonia. Estos triunfos le han permitido escalar al tercer lugar del Grupo I, poniéndolos de vuelta en la pelea por la clasificación y listos para enfrentar el próximo desafío.