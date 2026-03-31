La tensión se apodera del fútbol europeo con un duelo decisivo entre Italia y Bosnia y Herzegovina, quienes se enfrentan este martes 31 de marzo en el Bilino Polje (Zénica, Bosnia y Herzegovina), en un partido que definirá el boleto de oro como uno de los últimos clasificados al Mundial 2026 . El conjunto italiano buscará imponer su jerarquía y característico estilo de juego de visita, mientras que su rival intentará frenar su avance y sellar el marcador a su favor para lograr el tan ansiado pase a la justa mundialista.

Horarios del Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje al Mundial 2026

Estados Unidos: 2:45 p.m. (ET), 1:45 p.m. (CT), 12:45 p.m. (MT), 11:45 a.m. (PT).

España: 7:45 p.m.

México: 12:45 p.m.

Perú: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Venezuela: 2:45 p.m.

Bolivia: 2:45 p.m.

Chile: 3:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Uruguay: 3:45 p.m.

Paraguay: 3:45 p.m.

¿Qué canales transmiten el partido Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy 31 de marzo?

En Sudamérica, el partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina será transmitido por la señal de ESPN, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante Disney+, que ofrece la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de plataformas digitales como RTVE Play, así como en servicios oficiales vinculados a la UEFA, dependiendo de la programación. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse en televisión de paga mediante Sky Sports y también vía streaming en ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de Fox Sports 1 en televisión y FOX One en streaming, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como FuboTV y ViX, que incluyen canales y eventos deportivos en su parrilla de programación. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

¿Cómo Italia o Bosnia y Herzegovina clasificarían al Mundial 2026?

Para que cualquiera de las dos selecciones logre clasificar al Mundial 2026, deberá superar con éxito esta instancia del repechaje europeo. Tanto la Selección de Italia como la Bosnia y Herzegovina vienen de dejar atrás a equipos como Irlanda del Norte y Gales, respectivamente.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, el encuentro se definirá en tiempo extra y, de ser necesario, en tanda de penales. Solo el equipo que logre imponerse en la repesca conseguirá uno de los cupos disponibles para el torneo.