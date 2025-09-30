La selección Italia Sub-20 se prepara para su segundo encuentro del Mundial contra Cuba, con la mira puesta en asegurar su boleto a la fase eliminatoria. A pesar de lograr una victoria 1-0 sobre Australia en su debut, el rendimiento del equipo de Carmine Nunziata dejó un sabor agridulce entre los aficionados. El único gol de la victoria llegó temprano, gracias a un penal ejecutado por Mattia Mannini, tras una jugada generada por Mattia Mosconi. Ahora, ubicados segundos en el Grupo D por detrás de Argentina, los Azzurrini buscan una actuación más convincente.

El técnico Carmine Nunziata planea realizar múltiples cambios en el once titular, buscando corregir las deficiencias vistas en el estreno. Nunziata se vio obligado a realizar al menos una modificación debido a la lesión de Wisdom Amey, quien fue sustituido por Jacopo Sardo. El entrenador elogió la capacidad de su equipo para “saber sufrir” y conseguir una victoria fundamental, aunque reconoció que, al ser un “equipo nuevo”, aún quedan aspectos por ajustar antes del próximo desafío.

Italia parte como clara favorita para el encuentro, mientras que Cuba hará todo lo posible por sorprender y conseguir un resultado histórico. El equipo cubano, que participa en su segundo Mundial Sub-20, cayó 3-1 ante Argentina, a pesar de jugar con superioridad numérica durante gran parte del partido. Una nueva victoria italiana aseguraría su paso a los octavos de final.

Una actuación madura de la Italia de Carmine Nunziata les permitió superar a una resuelta Australia en la última jornada, y otra victoria les asegurará el pase a la fase eliminatoria. | Crédito: @azzurri / Instagram

¿A qué hora juega Italia vs. Cuba por el Mundial Sub-20?

El partido entre Italia vs. Cuba Sub-20 se jugará este miércoles 01 de octubre de 2025. Aquí los horarios según cada país:

País Hora España 22:00 hrs Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 17:00 hrs Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana, Venezuela, EE.UU. (ET) 16:00 hrs Colombia, Perú, Panamá, Ecuador 15:00 hrs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras 14:00 hrs

Cuba, que anotó apenas su segundo gol en la fase final del Mundial Sub-20 en la derrota ante Argentina, hará todo lo posible por frenarlos. | Crédito: @team_cuba_futbol / Instagram

¿Qué canal transmite Italia vs. Cuba EN VIVO?

El Italia vs. Cuba Sub-20 contará con transmisión en diferentes señales de TV y streaming, dependiendo de la región. Aquí el detalle de canales:

País Canal / Plataforma España FIFA+ Sudamérica DGO y DIRECTV Sports Centroamérica ViX México ViX y Amazon Prime Video Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, FOX One y Fox Soccer Plus