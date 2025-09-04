La selección de Italia recibe a Estonia este viernes 5 de septiembre en el Gewiss Stadium, por la cuarta jornada del Grupo I de las Eliminatorias UEFA 2026. El encuentro promete ser decisivo para los dirigidos por Gennaro Gattuso, que buscan afianzarse en la tabla de posiciones tras su reciente victoria ante Moldavia.
El duelo no será fácil para los Azzurri, que llegan con figuras como Mateo Retegui, Nicolò Barella y Giacomo Raspadori, mientras que los visitantes, liderados por Erling Haaland, intentarán dar la sorpresa en condición de visitante. Un choque atractivo entre dos selecciones que llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: sumar puntos vitales.
Este partido será transmitido EN VIVO por distintas plataformas, dependiendo del país. En Latinoamérica (excepto México) se podrá seguir a través de Disney+, mientras que en México y Estados Unidos habrá señales específicas de TV y streaming para no perderse ningún detalle de este compromiso.
¿A qué hora juega Italia vs Estonia EN VIVO hoy por Eliminatorias UEFA 2026?
El partido Italia vs Estonia se disputará el viernes 5 de septiembre de 2025 en el Gewiss Stadium. A continuación, los horarios según cada país:
|País
|Hora local
|Argentina, Uruguay
|15:45
|Chile
|14:45
|Colombia, Perú, Ecuador
|13:45
|México
|12:45
|USA (ET)
|14:45
¿Qué canal transmite Italia vs Estonia EN VIVO hoy 5 de septiembre?
La transmisión del partido Italia vs Estonia variará según el país. En Latinoamérica estará disponible por streaming en Disney+, mientras que en México se podrá ver a través de Sky Sports y Sky+. En Estados Unidos, el juego se transmitirá en ViX.
|País
|Canal / Plataforma
|Latinoamérica (excepto México)
|Disney+
|México
|Sky Sports / Sky+
|USA
|ViX