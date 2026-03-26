La tensión se apodera del fútbol europeo con un duelo decisivo entre Italia e Irlanda del Norte, quienes se enfrentan este jueves 26 de marzo en el New Balance Arena (Bérgamo, Italia), en un partido clave por el repechaje rumbo al Mundial 2026 . Con el orgullo y la historia en juego, el conjunto italiano buscará imponer su jerarquía en casa, mientras que su rival intentará dar el golpe y avanzar en una de las llaves más atractivas del torneo.

Este encuentro no solo define el futuro de ambas selecciones, sino que también promete emociones de principio a fin para los fanáticos del fútbol internacional. Con figuras de alto nivel y la presión de no fallar, Italia e Irlanda del Norte protagonizan un choque imperdible que podrás seguir EN VIVO desde distintas partes del mundo, con transmisión por TV y plataformas digitales.

Horarios del Italia vs. Irlanda del Norte por el repechaje al Mundial 2026

Estados Unidos: 3:45 p.m. (ET), 2:45 p.m. (CT), 1:45 p.m. (MT), 12:45 p.m. (PT).

España: 8:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Perú: 2:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m.

Bolivia: 3:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

¿Qué canales transmiten el partido Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO hoy 26 de marzo?

En Sudamérica, el partido entre Italia e Irlanda del Norte será transmitido por la señal de ESPN, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante Disney+, que ofrece la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de plataformas digitales como RTVE Play, así como en servicios oficiales vinculados a la UEFA, dependiendo de la programación. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse en televisión de paga mediante Sky Sports y también vía streaming en ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de Fox Sports en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como FuboTV, que incluye canales deportivos en su parrilla. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

¿Cómo Italia o Irlanda del Norte clasificarían al Mundial 2026?

Para que cualquiera de las dos selecciones logre clasificar al Mundial 2026, deberá superar con éxito esta instancia del repechaje europeo. Tanto la Selección de Italia como la Selección de Irlanda del Norte necesitan ganar este partido para avanzar a la final del repechaje, donde se jugarán el último paso hacia la Copa del Mundo contra el ganador de la llave entre Gales y Bosnia.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, el encuentro se definirá en tiempo extra y, de ser necesario, en tanda de penales. Solo el equipo que logre imponerse en toda la ruta del repechaje conseguirá uno de los cupos disponibles para el torneo.