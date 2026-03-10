Nos acercamos al cierre de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol. Este martes 10 de marzo, mira el juego de Italia vs. Team USA, por la Jornada 5 del campeonato, encuentro que se llevará a cabo desde el Estadio Daikin Park de Houston, Texas. A continuación, revisa a qué hora empieza y por qué canales de TV van a transmitir este encuentro de la penúltima fecha previo a los playoffs.

Recordemos que Estados Unidos marcha líder del Grupo B con 3 victorias, siendo la última contra México el pasado lunes. Por su parte, Italia se ubica en el segundo lugar y buscará dar la sorpresa, aunque saben que no son los favoritos en el papel.

¿A qué hora juegan Italia vs. Team USA EN VIVO por CMB 2026?

El enfrentamiento entre Italia vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará a partir de las 9:00 p.m. (ET) en Estados Unidos. A continuación, revisa los horarios en distintos países para que no te pierdas el inicio de este partido del torneo:

País Horario México 8:00 p.m. República Dominicana 10:00 p.m. Puerto Rico 10:00 p.m. Colombia 9:00 p.m. Estados Unidos 9:00 p.m. ET Venezuela 10:00 p.m. Nicaragua 8:00 p.m. Panamá 9:00 p.m. Brasil 11:00 p.m. Cuba 9:00 p.m.

Con estos horarios podrás seguir en directo el debut o participación de ambas selecciones en el campeonato y no perderte el primer lanzamiento del encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO Italia vs. Team USA por el CMB 2026?

La transmisión del partido estará disponible en diferentes señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país.

Estados Unidos: FS1 o Fox Sports App

FS1 o Fox Sports App Latinoamérica: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium en Latinoamérica y FOX Sports App en Estados Unidos

De esta manera, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto del juego correspondiente a la Jornada 5 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tanto por televisión como en plataformas digitales.

Italia vs. Team USA EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 10 de marzo de 2026

martes 10 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos.

Estadio Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos. Horario: 8:00 p.m. Caracas / 6:00 p.m. Managua / 7:00 p.m. ET

8:00 p.m. Caracas / 6:00 p.m. Managua / 7:00 p.m. ET Canal TV: FS2 (USA)

FS2 (USA) Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)