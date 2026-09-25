Este viernes 25 de septiembre, Jamaica y Guatemala se enfrentarán por la primera fecha de la Concacaf Nations League 2026 en el National Stadium, Kingston. Un emocionante compromiso, donde ambas escuadras buscarán mostrar todo su mejor futbolístico para empezar su camino en el torneo con un triunfo. Los Reggae Boyz intentarán aprovechar su localía para marcar la diferencia en el compromiso. Mientras que el conjunto liderado por Luis Fernando Tena quiere dar la sorpresa en la jornada.

¿A qué hora juega Jamaica vs. Guatemala?

El partido entre Jamaica y Guatemala se realizará este viernes 25 de septiembre por la primera jornada de la CONCACAF Nations League 2026 a las 7:00 p.m. (hora de Jamaica) y 6:00 p.m. (hora de Guatemala).

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 7:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 6:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 5:00 p. m.

México (CDMX): 6:00 p. m.

Puerto Rico: 8:00 p. m.

República Dominicana: 8:00 p. m.

Panamá: 7:00 p. m.

Costa Rica: 6:00 p. m.

El Salvador: 6:00 p. m.

Guatemala: 6:00 p. m.

Honduras: 6:00 p. m.

Nicaragua: 6:00 p. m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Chile (Santiago): 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Jamaica vs. Guatemala EN VIVO?

Te presentamos la guía de canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Jamaica contra Guatemala por la Concacaf Nations League 2026:

Guatemala: FOX Guatemala

Jamaica: TVJ Sports Network

Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV y FOX One