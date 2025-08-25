El italiano Jannik Sinner se prepara para el comienzo de la defensa de su título en la edición 2025 del US Open. El actual número uno del mundo se estrenará contra el checo Vit Kopriva, número 87 del ranking ATP, este martes 26 de agosto en el segundo turno de la cancha central del Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

Sinner, ganador de cuatro ‘grandes’, dos de ellos en esta temporada, está listo para reaparecer tras el virus que le dejó fuera de la pelea por el título en la final del Masters 1.000 de Cincinnati contra el español Carlos Alcaraz. Después de tan solo 23 minutos y un 5-0 en contra, el vigente campeón comunicó que no podía continuar jugando, en lo que fue la primera vez que abandonó en una final y la sexta en total en su carrera.

Jannik Sinner se enfrenta a Vit Kopriva en la primera ronda del US Open 2025. Consulta el horario y cómo ver el partido en vivo por ATP Tennis TV y canales oficiales en Estados Unidos. | Crédito: @janniksin / Instagram / en.wikipedia.org / Composición Mag

¿A qué hora juegan Jannik Sinner vs. Vit Kopriva en el US Open 2025?

El partido entre Sinner y Kopriva será el segundo en la cancha central del US Open. El enfrentamiento se disputará el martes 26 de agosto a las 10:30 a.m. (Hora de Lima, Perú), 11:30 a.m. ET (Hora del Este de Estados Unidos) y 12:30 p.m. (Hora de Buenos Aires, Argentina), el plato fuerte de la jornada en el estadio Arthur Ashe.

Conoce quién ganó el partido Jannik Sinner vs. Vit Kopriva en el US Open 2025. Revisa los resultados en vivo, el marcador final y cómo quedó el enfrentamiento de primera ronda. | Crédito: atptour.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite Jannik Sinner vs. Vit Kopriva en vivo por el US Open 2025?

Estados Unidos (TV): Tennis Channel y ESPN (ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+)

Tennis Channel y ESPN (ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+) Perú (TV): ESPN

ESPN Streaming en USA: ESPN+ y Fubo

ESPN+ y Fubo Streaming en México y Perú: Disney+