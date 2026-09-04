FC Juárez y Club Pachuca se enfrentarán en un partido de alto calibre por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Bravos recibirán a los Tuzos este viernes 4 de septiembre a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT desde el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si no te quieres perder el partido Juárez vs. Toluca en vivo, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo, según el país en el que te encuentres.

Juárez atraviesa una crisis deportiva muy profunda al ubicarse en el último lugar de la tabla con 0 puntos tras acumular seis derrotas consecutivas. El club chihuahuense busca desesperadamente reaccionar en el campeonato bajo el debut de su nuevo director técnico, el estratega argentino Gustavo Lema. Una historia un poco distinta es la del Pachuca, comandado por Benjamín Mora, que marcha en la decimoquinta posición con 5 unidades. Aunque registran una racha de cinco encuentros seguidos sin ganar (tres derrotas y dos empates), vienen de rescatar un empate 1-1 como locales ante Chivas de Guadalajara.

FC Juárez y Pachuca medirán fuerzas en el terreno de juego del Olímpico Benito Juárez para su compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: Composición Mag

¿A qué hora ver EN VIVO Juárez vs. Pachuca por el Apertura 2026 de la Liga MX en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Juárez vs. Pachuca por la Jornada 7 del Apertura de la Liga MX 2026 este viernes 4 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:00 pm

Estados Unidos (CT): 10:00 pm

Estados Unidos (MT): 9:00 pm

Estados Unidos (PT): 8:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

España: 5:00 am del sábado 5 de septiembre

Costa Rica: 9:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Puerto Rico: 11:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Argentina: 0:00 am del sábado 5 de septiembre

Brasil (Brasilia): 0:00 am del sábado 5 de septiembre

Uruguay: 0:00 am del sábado 5 de septiembre

Paraguay: 0:00 am del sábado 5 de septiembre

Aficionados de la Liga MX siguiendo las acciones del partido Juárez vs. Pachuca emitido en directo por televisión abierta a través de TV Azteca 7 por la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: FC Juarez / Facebook / primevideo.com / Composición Depor

¿Qué canal transmite EN VIVO Juárez vs. Pachuca por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Este viernes 04 de septiembre se podrá ver el Juárez vs. Pachuca por la Fecha 7 del Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico, FOX One

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Peacock, Estrella TV, FOX One

Canadá: fuboTV Canada

Puerto Rico: UNIVERSO, FOX Deportes, Peacock, NAICOM

Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo

Guatemala: Azteca Deportes En Vivo

Honduras: Azteca Deportes En Vivo

Panamá: Azteca Deportes En Vivo