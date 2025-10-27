El Juego 3 de la Serie Mundial 2025 se perfila como un duelo decisivo entre los Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, luego de que los californianos igualaran la serie 1-1 con una sólida victoria por 5-1 en el Rogers Centre. Ahora, la acción se traslada al Dodger Stadium de Los Ángeles, donde la escuadra local buscará aprovechar su ventaja de campo para tomar el control del campeonato.

El protagonista de la noche anterior fue Yoshinobu Yamamoto, quien firmó una actuación histórica al lanzar su segundo juego completo consecutivo en postemporada, con ocho ponches y solo cuatro imparables permitidos. Los jonrones de Will Smith y Max Muncy fueron clave para asegurar el triunfo angelino, reafirmando la fortaleza ofensiva del equipo.

Con la serie empatada, el escenario está listo para un enfrentamiento estelar este lunes 27 de octubre, cuando Tyler Glasnow abra por los Dodgers frente al veterano Max Scherzer, de los Blue Jays. Los próximos tres encuentros en California podrían definir el rumbo del campeonato de las Grandes Ligas (MLB).

¿A qué hora y en qué canal ver el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Juego 3 Dodgers vs. Blue Jays se jugará este lunes 27 de octubre de 2025 a partir de las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT, desde el Dodger Stadium de Los Ángeles.

La transmisión en inglés estará disponible por FOX y a través de la aplicación FOX Sports App, mientras que la cobertura en español podrá seguirse por FOX Deportes. Además, el encuentro será transmitido en radio por ESPN Radio (inglés) y Univisión Radio (español).

¿A qué hora y en qué canal ver el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 en México?

En México, el partido comenzará a las 6:00 p.m. (hora del centro) y podrá verse en vivo por ESPN, Disney+, Star+, y DAZN. En televisión abierta, el encuentro se emitirá por Imagen Televisión.

Los aficionados también podrán seguirlo en línea mediante las aplicaciones oficiales de ESPN y Disney+, con narración y análisis en español, y repeticiones disponibles al finalizar el encuentro.

¿A qué hora y en qué canal ver el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 en el resto de países?

En Sudamérica, el partido se transmitirá a las 7:00 p.m. (hora de Colombia y Perú), 8:00 p.m. (Venezuela y Chile) y 9:00 p.m. (Argentina), por ESPN y Disney+.

En Europa, los fanáticos podrán seguir el encuentro desde la madrugada del martes 28 de octubre a través de MLB.TV, el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas, disponible globalmente (excepto en Canadá).

En Canadá, la transmisión oficial estará a cargo de Sportsnet y SN Now, con cobertura especial de los Toronto Blue Jays.