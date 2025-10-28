Continúa la acción en la Serie Mundial 2025. Este martes 28 de octubre, desde el Dodger Stadium, mira el Juego 4 entre Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays, encuentro que será transmitido en México, Estados Unidos y diferentes partes en el mundo, por lo que aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para seguirlo minuto a minuto. El juego 3 culminó con triunfo de los Dodgers por 6-5 en un juego que se extendió durante 6 horas y 27 minutos, en el segundo más largo en la historia de todas las series mundiales.

¿A qué hora y dónde ver Dodgers vs. Blue Jays Juego 4 EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Juego 4 de Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays será a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, a través de Fox One, Fox Deportes y Fox Sports App, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB.TV. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver Blue Jays vs. Dodgers Juego 4 EN VIVO desde México?

Mira el Juego 4 de los Dodgers vs. Blue Jays EN VIVO y EN DIRECTO por la Serie Mundial 2025 de la MLB a partir de las 18:00 horas Centro de México. Si quieres ver la transmisión podrás hacerlo mediante Imagen TV, mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Fox One, Caliente TV, Disney Plus y MLB.TV.

Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver el Juego 4 y todos los siguientes juegos de esta Serie Mundial 2025 de la MLB.

Dodgers vs. Blue Jays, Juego 4 Serie Mundial MLB: hora y canales en el mundo

País Horarios Canales Argentina 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Bolivia 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Chile 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Colombia 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Ecuador 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV España 2:00 a.m. MLB.TV Paraguay 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Perú 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Uruguay 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Venezuela 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Centroamérica 6:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV El Caribe 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV