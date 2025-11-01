Después de seis intensos enfrentamientos, la Serie Mundial 2025 llega a su capítulo final. Los Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se miden en el Juego 7 por el título de las Grandes Ligas, en un duelo que promete ser histórico.

El escenario está listo en el Rogers Centre de Toronto, donde los Blue Jays, liderados por el mexicano Alejandro Kirk, buscarán coronarse ante su público. Por su parte, los Dodgers, actuales campeones, intentarán defender su corona tras ganar el Juego 6 por marcador de 3-1.

¿A qué hora juega el Juego 7 de la Serie Mundial 2025 entre Dodgers y Blue Jays?

El playball del Juego 7 de la Serie Mundial se cantará este sábado 1 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas (tiempo del este de Estados Unidos) en el Rogers Centre. A continuación, consulta el horario según tu país:

País / Región Hora del Juego 7 Estados Unidos (ET) 8:00 p.m. México (CDMX) 6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador 7:00 p.m. Bolivia, Venezuela 8:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Juego 7 de la Serie Mundial 2025?

La transmisión en vivo del Dodgers vs. Blue Jays estará disponible en varias plataformas de televisión y streaming, según el país. En Estados Unidos, el juego se podrá ver por FOX y FOX Deportes, además de DirecTV y FuboTV (con prueba gratuita).

En México y Sudamérica, el duelo se verá por las señales de ESPN, Imagen TV, Caliente TV y Disney+.

País / Región Canales / Streaming disponibles Estados Unidos FOX, FOX Deportes, FuboTV, DirecTV México ESPN, Imagen TV, Caliente TV Perú, Colombia, Chile, Argentina ESPN, Disney+ Venezuela, Ecuador ESPN, Disney+