LA Galaxy, representantes de la MLS, y el Pachuca, actual líder de la Liga MX, se ven las caras este miércoles 20 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en el marco de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. El ganador del encuentro chocará contra el Seattle Sounders o el Puebla en la semifinal. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal dónde televisan el partido completo? Aquí te contamos todo lo necesario para poder ver el juego desde la comodidad de tu hogar o centro de labores si en caso cuentas con un televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil.

Horario y dónde ver La Galaxy vs. Pachuca en México

En México, el duelo entre LA Galaxy y Pachuca inicia a partir de las 21:45 horas del Tiempo de Centro y será transmitido por la señal de MLS Season Pass, que se encuentra disponible en la aplicación streaming de Apple TV por un costo de $129 pesos mexicano.

Si en caso no deseas contar con todo el paquete de Apple TV y solo te interesa tener MLS Season Pass, déjame decirte que esto sí es posible. Solo necesitas adquirir el plan mensual por $99 pesos mexicanos o pagar por el plan anual que cuesta $199.

Si ya cuentas con Apple TV, el costo se reduce a $79 pesos mexicanos en la opción mensual y $149 por la temporada completa.

También se podrá ver por el servicio streaming de Amazon Prime Video.

Horario y cómo ver LA Galaxy vs. Pachuca en Estados Unidos

El precio de MLS Season Pass en los Estados Unidos está en $14.99 por el plan mensual y $99 por toda la temporada de la MLS, que incluye los partidos de la Leagues Cup 2025. No obstante, si ya tienes Apple TV+, puedes acceder a un precio especial de $12.99 al mes o $79 por todo el torneo de la liga del fútbol estadounidense.

Por tiempo limitado, los clientes elegibles que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac pueden disfrutar de 3 meses gratis de Apple TV+.

El juego empieza a las 11:45 pm ET (8:45 pm PT).

Países Horarios Canales TV / Streaming México 21:45 MLS Season Pass de Apple TV y Amzon Prime Video Estados Unidos 11:45 pm ET (8:45 pm PT) MLS Season Pass de Apple TV Costa Rica 21:45 MLS Season Pass de Apple TV Honduras 21:45 MLS Season Pass de Apple TV Guatemala 21:45 MLS Season Pass de Apple TV Colombia 22:45 MLS Season Pass de Apple TV Perú 22:45 MLS Season Pass de Apple TV Puerto Rico 23:45 MLS Season Pass de Apple TV Chile 23:45 MLS Season Pass de Apple TV Argentina 00:45 (21/08) MLS Season Pass de Apple TV