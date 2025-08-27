El LA Galaxy podría estar en camino de salvar su temporada 2025. Tras un inicio difícil que los ha mantenido cerca del fondo de la tabla de la MLS, el actual campeón de la MLS Cup tiene la oportunidad de cambiar su destino. Con tan solo dos victorias en la Leagues Cup, el equipo podría alzar un trofeo frente a su afición por segunda vez en menos de un año, en lo que sería un cambio de rumbo inesperado y espectacular.

Para lograrlo, el Galaxy debe superar en la semifinal de este miércoles a Seattle Sounders FC en el Dignity Health Sports Park. Este partido es un desafío monumental, especialmente considerando la reciente derrota de 4-0 que sufrieron contra los Sounders hace solo dos semanas en el mismo estadio. El duelo promete ser un choque lleno de intensidad, con el Galaxy buscando una revancha crucial que los acerque al título.

El incentivo para ganar es inmenso. El vencedor de este encuentro no solo pasará a la final de la Leagues Cup el 31 de agosto, sino que también asegurará un lugar en la Concacaf Champions Cup 2026. El rival en la final será el ganador del partido entre Inter Miami y Orlando City. El perdedor de esta semifinal, por su parte, tendrá que disputar el partido por el tercer lugar, lo que resalta la importancia de la victoria.

¿A qué hora juega LA Galaxy vs. Seattle Sounders EN VIVO?

El partido de semifinales de la Leagues Cup 2025 entre LA Galaxy y Seattle Sounders se jugará hoy, miércoles 27 de agosto de 2025, en el Dignity Health Sports Park. Los horarios por región son:

Los Angeles (hora local): 19:45

Seattle: 19:45

Ciudad de México: 20:45

Guadalajara: 20:45

Monterrey: 20:45

Miami / Nueva York: 22:45

¿Qué canal transmite LA Galaxy vs. Seattle Sounders EN VIVO?

El encuentro válido por las semifinales de la Leagues Cup 2025 podrá seguirse tanto por TV como por streaming, según la región:

País / Región Canal / Plataforma Idioma México MLS Season Pass (Apple TV+) Español Estados Unidos MLS Season Pass (Apple TV+) Inglés Internacional MLS Season Pass (Apple TV+) Multilenguaje / Streaming

