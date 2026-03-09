Liga Deportiva Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentarán por tercera vez en la Concacaf Copa de Campeones (Foto: Composición MAG / @ldacr / @LAFC)
Enzo Mori
La emoción de la Copa de Campeones de la Concacaf continúa este martes 10 de marzo con un atractivo duelo en los Octavos de Final. Los Angeles FC recibirá en casa a LD Alajuelense en el partido de ida de la serie, un enfrentamiento que promete intensidad desde el primer minuto en el BMO Stadium de Los Ángeles. Con dos clubes acostumbrados a competir en torneos internacionales, el choque genera gran expectativa entre los aficionados del fútbol en México, Estados Unidos y Centroamérica.

El conjunto costarricense llega a esta fase con la confianza de su reciente dominio regional. LD Alajuelense, actual campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, disputará sus séptimos Octavos de Final en la historia del torneo. La escuadra rojinegra buscará dar el golpe en territorio estadounidense apoyándose en futbolistas que fueron claves en sus recientes éxitos internacionales, como Ronaldo Cisneros y Ronald Matarrita.

Por su parte, Los Angeles FC llega con gran impulso tras superar con autoridad a Real España con un contundente marcador global de 7-1 en la ronda previa. El equipo angelino disputará su cuarta serie de Octavos de Final en la competición y mantiene un historial perfecto avanzando en esta instancia. Bajo el liderazgo ofensivo de figuras como Son Heung-min y Denis Bouanga, el club de la MLS buscará aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria.

Los Ángeles FC recibe a LD Alajuelense en el partido de ida de los Octavos de Final de la Concachampions este martes (Foto: @LAFC)
Canales que transmiten LAFC vs. LDA EN VIVO por la Concachampions 2026

En Estados Unidos, el partido LAFC vs. LDA será televisado por múltiples plataformas como Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA,TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Por otro lado, en México, el encuentro de Concachampions se observará en exclusiva por la señal del canal FOX One y FOX Sports App, mientras que en Honduras va por ESPN y Disney Plus Premium.

En el resto de países de Latinoamérica, la transmisión del LAFC vs. LDA por los octavos de final de la Concachampions 2026 estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite LAFC vs. LDA por la Concachampions 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos10 p.m. ET / 7 p.m. PTFox Sports 2, fuboTV, TUDN USA,TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
México9:00 pmFOX One
Honduras9:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua9:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Costa Rica9:00 pmESPN y Disney Plus Premium
El Salvador9:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Guatemala9:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Panamá10:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Perú10:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Colombia10:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Ecuador10:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Venezuela11:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana11:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Bolivia11:00 pmESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico11:00 pmFox Sports 2, Disney+ Premium Caribbean, ViX y NAICOM
Argentina12:00 am (11 de marzo)ESPN y Disney Plus Premium
Chile12:00 am (11 de marzo)ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay12:00 am (11 de marzo)ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay12:00 am (11 de marzo)ESPN y Disney Plus Premium
