ALAJUELA (COSTA RICA), 23/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para mirar el partido entre LDA Alajuelense y CD Olimpia este jueves 23 de octubre por la semifinal de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. Foto de Noé Yactayo para MAG
ALAJUELA (COSTA RICA), 23/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para mirar el partido entre LDA Alajuelense y CD Olimpia este jueves 23 de octubre por la semifinal de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. Foto de Noé Yactayo para MAG
/ Noé Yactayo
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Deportivo Olimpia protagonizan este jueves 23 de octubre uno de los duelos más esperados del año en la región. El estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, será el escenario del partido de ida por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, un choque que promete intensidad, historia y fútbol de alto nivel. El encuentro se disputará a las 20:00 horas tanto en San José como en Tegucigalpa (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT). En esta nota encontrarás los horarios exactos y los canales de transmisión para seguir el partido en tu Smart TV, tableta, computadora o celular, según el país en que te encuentres.

En Costa Rica y Honduras, el partido será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, plataformas que también llevarán la señal al resto de Latinoamérica.

En México estará disponible a través de Tubi TV y FOX Sports, mientras que en Canadá se podrá seguir por OneSoccer.

Por otro lado, en los Estados Unidos se verá GRATIS en streaming por Concacaf Go en YouTube.

Para quienes se encuentren en España, Italia, Francia, Alemania o el resto de Europa, será necesario contar con una VPN legal para acceder a la señal de ESPN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. CD Olimpia por Copa Centroamericana 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Costa Rica20:00ESPN y Disney Plus Premium
Motagua20:00ESPN y Disney Plus Premium
Estados Unidos10 pm ET / 7 pm PTConcacaf Go (YouTube)
México20:00TUDN y FOX Sports
Honduras20:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua20:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala20:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador20:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá21:00ESPN y Disney Plus Premium
República Dominicana22:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico22:00ESPN y Disney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC