Liga Deportiva Alajuelense y el Club Deportivo Olimpia protagonizan este jueves 23 de octubre uno de los duelos más esperados del año en la región. El estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, será el escenario del partido de ida por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, un choque que promete intensidad, historia y fútbol de alto nivel. El encuentro se disputará a las 20:00 horas tanto en San José como en Tegucigalpa (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) . En esta nota encontrarás los horarios exactos y los canales de transmisión para seguir el partido en tu Smart TV, tableta, computadora o celular, según el país en que te encuentres.

En Costa Rica y Honduras, el partido será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, plataformas que también llevarán la señal al resto de Latinoamérica.

En México estará disponible a través de Tubi TV y FOX Sports, mientras que en Canadá se podrá seguir por OneSoccer.

Por otro lado, en los Estados Unidos se verá GRATIS en streaming por Concacaf Go en YouTube.

Para quienes se encuentren en España, Italia, Francia, Alemania o el resto de Europa, será necesario contar con una VPN legal para acceder a la señal de ESPN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. CD Olimpia por Copa Centroamericana 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Costa Rica 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Motagua 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos 10 pm ET / 7 pm PT Concacaf Go (YouTube) México 20:00 TUDN y FOX Sports Honduras 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 20:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 21:00 ESPN y Disney Plus Premium República Dominicana 22:00 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 22:00 ESPN y Disney Plus Premium