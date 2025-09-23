Noé Yactayo
Noé Yactayo

La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y Motagua, dos referentes del fútbol centroamericano, se enfrentan este martes 23 de septiembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. ¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión? Aquí encontrarás todos los detalles para ver el partido en tu Smart TV, tableta, computadora o celular, según el país donde te encuentres.

En Costa Rica y Honduras, el partido será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, plataformas que también llevarán la señal al resto de Latinoamérica.

En México estará disponible a través de Tubi TV y FOX Sports, mientras que en Canadá se podrá seguir por OneSoccer.

Por otro lado, en los Estados Unidos se verá GRATIS en streaming por Concacaf Go en YouTube.

Para quienes se encuentren en España, Italia, Francia, Alemania o el resto de Europa, será necesario contar con una VPN legal para acceder a la señal de ESPN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Motagua por Copa Centroamericana 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Costa Rica20:00ESPN y Disney Plus Premium
Motagua20:00ESPN y Disney Plus Premium
Estados Unidos10 pm ET / 7 pm PTConcacaf Go (YouTube)
México20:00TUDN y FOX Sports
Honduras20:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua20:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala20:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador20:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá21:00ESPN y Disney Plus Premium
República Dominicana22:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico22:00ESPN y Disney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

