SAN JOSÉ (COSTA RICA), 26/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido LDA Alajuelense vs. Plaza Amador EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la Jornada 5 de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. FOTO DE NOÉ YACTAYO
SAN JOSÉ (COSTA RICA), 26/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido LDA Alajuelense vs. Plaza Amador EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la Jornada 5 de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

LDA Alajuelense y Plaza Amador protagonizan este miércoles 26 de agosto uno de los cruces más decisivos de la quinta jornada de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto costarricense recibe al cuadro panameño en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, con ambos equipos empatados en seis puntos dentro del Grupo A y un boleto a los cuartos de final en juego. Los manudos llegan obligados a reaccionar después de caer 1-0 ante Luis Ángel Firpo, mientras que los panameños viene de imponerse 5-2 a Xelajú.

El encuentro también tendrá especial interés para las comunidades costarricense y panameña que viven en Estados Unidos. LDA Alajuelense vs. Plaza Amador podrá verse en territorio estadounidense mediante Paramount+ y CBS Sports Golazo, mientras que ESPN Norte y Disney+ Premium Norte tendrán la transmisión en Costa Rica, Panamá y otros países de Centroamérica.

El LDA Alajuelense vs. Plaza Amador comenzará a las 8:30 p.m. de Costa Rica. En Panamá, el horario será 9:30 p.m., mientras que en Estados Unidos el partido empezará a las 10:30 p.m. ET, 9:30 p.m. CT, 8:30 p.m. MT y 7:30 p.m. PT. El duelo se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto y cerrará la participación de ambos clubes en la fase de grupos.

¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Plaza Amador por la Copa Centroamericana 2026?

Estos son los principales horarios y canales internacionales para seguir LDA Alajuelense vs. Plaza Amador EN VIVO este miércoles 26 de agosto por la Copa Centroamericana de Concacaf 2026:

PAÍSESHORARIOSCANALESSTREAMING
Estados Unidos (ET)10:30 p.m.CBS Sports GolazoParamount+
Estados Unidos (CT)9:30 p.m.CBS Sports GolazoParamount+
Estados Unidos (MT)8:30 p.m.CBS Sports GolazoParamount+
Estados Unidos (PT)7:30 p.m.CBS Sports GolazoParamount+
Costa Rica8:30 p.m.ESPN NorteDisney+ Premium Norte
Guatemala8:30 p.m.ESPN NorteDisney+ Premium Norte
Honduras8:30 p.m.ESPN NorteDisney+ Premium Norte
El Salvador8:30 p.m.ESPN NorteDisney+ Premium Norte
Nicaragua8:30 p.m.ESPN NorteDisney+ Premium Norte
México9:30 p.m.FOX MexicoFOX One
Panamá9:30 p.m.ESPN NorteDisney+ Premium Norte
Colombia9:30 p.m.Disney+ Premium Sur
Ecuador9:30 p.m.Disney+ Premium Sur
Perú9:30 p.m.Disney+ Premium Chile
Venezuela10:30 p.m.Disney+ Premium Sur
Bolivia10:30 p.m.Disney+ Premium Chile
Chile10:30 p.m.Disney+ Premium Chile
Paraguay10:30 p.m.Disney+ Premium Argentina
Argentina11:30 p.m.Disney+ Premium Argentina
Uruguay11:30 p.m.Disney+ Premium Argentina
Brasil (Brasilia)11:30 p.m.Disney+ Premium Brazil
Canadá (ET)10:30 p.m.OneSoccerfuboTV Canada

La transmisión cambia de acuerdo con el mercado. En Costa Rica, el partido comenzará a las 8:30 p.m. y podrá seguirse por ESPN Norte o mediante Disney+ Premium Norte. La misma distribución estará disponible en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que comparten el horario costarricense.

En Panamá, Colombia, Ecuador y Perú el encuentro arrancará a las 9:30 p.m., aunque la plataforma dependerá del territorio. Los aficionados panameños tendrán ESPN Norte y Disney+ Premium Norte, mientras que Colombia y Ecuador contarán con Disney+ Premium Sur. En Perú, la transmisión online estará disponible a través de Disney+ Premium Chile.

México tendrá una distribución distinta para el duelo entre costarricenses y panameños. Allí, LDA Alajuelense vs. Plaza Amador comenzará a las 9:30 p.m. y podrá verse mediante FOX Mexico y la plataforma FOX One.

Más al sur del continente, Venezuela, Bolivia y Chile tendrán el inicio a las 10:30 p.m. Para Venezuela estará disponible Disney+ Premium Sur, mientras que Bolivia y Chile contarán con Disney+ Premium Chile. En Paraguay también comenzará a las 10:30 p.m., aunque la transmisión será mediante Disney+ Premium Argentina.

En Argentina, Uruguay y Brasil, el partido comenzará a las 11:30 p.m. En territorio argentino y uruguayo estará disponible Disney+ Premium Argentina, mientras que en Brasil la señal online corresponderá a Disney+ Premium Brazil.

¿Qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Plaza Amador en Estados Unidos?

Los aficionados de LDA Alajuelense y Plaza Amador que viven en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de Paramount+ y CBS Sports Golazo. La hora de inicio dependerá de la zona del país: 10:30 p.m. ET en la costa este y 7:30 p.m. PT en la costa oeste.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU.HORARIOCANALES / STREAMING
Eastern Time (ET)10:30 p.m.Paramount+ / CBS Sports Golazo
Central Time (CT)9:30 p.m.Paramount+ / CBS Sports Golazo
Mountain Time (MT)8:30 p.m.Paramount+ / CBS Sports Golazo
Pacific Time (PT)7:30 p.m.Paramount+ / CBS Sports Golazo

El horario resulta especialmente conveniente para los aficionados centroamericanos ubicados en la zona del Pacífico, donde el encuentro comenzará a las 7:30 p.m. En ciudades de la costa este, como Nueva York y Miami, el inicio será a las 10:30 p.m.

La transmisión será la misma en las cuatro zonas horarias: CBS Sports Golazo figura como la señal disponible dentro de la cobertura estadounidense, mientras que Paramount+ será la plataforma de streaming para seguir el partido en vivo. Por ello, los seguidores solo tendrán que tomar en cuenta la diferencia horaria según el lugar donde se encuentren dentro de Estados Unidos.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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