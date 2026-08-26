LDA Alajuelense y Plaza Amador protagonizan este miércoles 26 de agosto uno de los cruces más decisivos de la quinta jornada de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto costarricense recibe al cuadro panameño en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, con ambos equipos empatados en seis puntos dentro del Grupo A y un boleto a los cuartos de final en juego. Los manudos llegan obligados a reaccionar después de caer 1-0 ante Luis Ángel Firpo, mientras que los panameños viene de imponerse 5-2 a Xelajú.

El encuentro también tendrá especial interés para las comunidades costarricense y panameña que viven en Estados Unidos. LDA Alajuelense vs. Plaza Amador podrá verse en territorio estadounidense mediante Paramount+ y CBS Sports Golazo, mientras que ESPN Norte y Disney+ Premium Norte tendrán la transmisión en Costa Rica, Panamá y otros países de Centroamérica.

El LDA Alajuelense vs. Plaza Amador comenzará a las 8:30 p.m. de Costa Rica. En Panamá, el horario será 9:30 p.m., mientras que en Estados Unidos el partido empezará a las 10:30 p.m. ET, 9:30 p.m. CT, 8:30 p.m. MT y 7:30 p.m. PT. El duelo se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto y cerrará la participación de ambos clubes en la fase de grupos.

¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Plaza Amador por la Copa Centroamericana 2026?

Estos son los principales horarios y canales internacionales para seguir LDA Alajuelense vs. Plaza Amador EN VIVO este miércoles 26 de agosto por la Copa Centroamericana de Concacaf 2026:

PAÍSES HORARIOS CANALES STREAMING Estados Unidos (ET) 10:30 p.m. CBS Sports Golazo Paramount+ Estados Unidos (CT) 9:30 p.m. CBS Sports Golazo Paramount+ Estados Unidos (MT) 8:30 p.m. CBS Sports Golazo Paramount+ Estados Unidos (PT) 7:30 p.m. CBS Sports Golazo Paramount+ Costa Rica 8:30 p.m. ESPN Norte Disney+ Premium Norte Guatemala 8:30 p.m. ESPN Norte Disney+ Premium Norte Honduras 8:30 p.m. ESPN Norte Disney+ Premium Norte El Salvador 8:30 p.m. ESPN Norte Disney+ Premium Norte Nicaragua 8:30 p.m. ESPN Norte Disney+ Premium Norte México 9:30 p.m. FOX Mexico FOX One Panamá 9:30 p.m. ESPN Norte Disney+ Premium Norte Colombia 9:30 p.m. — Disney+ Premium Sur Ecuador 9:30 p.m. — Disney+ Premium Sur Perú 9:30 p.m. — Disney+ Premium Chile Venezuela 10:30 p.m. — Disney+ Premium Sur Bolivia 10:30 p.m. — Disney+ Premium Chile Chile 10:30 p.m. — Disney+ Premium Chile Paraguay 10:30 p.m. — Disney+ Premium Argentina Argentina 11:30 p.m. — Disney+ Premium Argentina Uruguay 11:30 p.m. — Disney+ Premium Argentina Brasil (Brasilia) 11:30 p.m. — Disney+ Premium Brazil Canadá (ET) 10:30 p.m. OneSoccer fuboTV Canada

La transmisión cambia de acuerdo con el mercado. En Costa Rica, el partido comenzará a las 8:30 p.m. y podrá seguirse por ESPN Norte o mediante Disney+ Premium Norte. La misma distribución estará disponible en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que comparten el horario costarricense.

En Panamá, Colombia, Ecuador y Perú el encuentro arrancará a las 9:30 p.m., aunque la plataforma dependerá del territorio. Los aficionados panameños tendrán ESPN Norte y Disney+ Premium Norte, mientras que Colombia y Ecuador contarán con Disney+ Premium Sur. En Perú, la transmisión online estará disponible a través de Disney+ Premium Chile.

México tendrá una distribución distinta para el duelo entre costarricenses y panameños. Allí, LDA Alajuelense vs. Plaza Amador comenzará a las 9:30 p.m. y podrá verse mediante FOX Mexico y la plataforma FOX One.

Más al sur del continente, Venezuela, Bolivia y Chile tendrán el inicio a las 10:30 p.m. Para Venezuela estará disponible Disney+ Premium Sur, mientras que Bolivia y Chile contarán con Disney+ Premium Chile. En Paraguay también comenzará a las 10:30 p.m., aunque la transmisión será mediante Disney+ Premium Argentina.

En Argentina, Uruguay y Brasil, el partido comenzará a las 11:30 p.m. En territorio argentino y uruguayo estará disponible Disney+ Premium Argentina, mientras que en Brasil la señal online corresponderá a Disney+ Premium Brazil.

¿Qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Plaza Amador en Estados Unidos?

Los aficionados de LDA Alajuelense y Plaza Amador que viven en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de Paramount+ y CBS Sports Golazo. La hora de inicio dependerá de la zona del país: 10:30 p.m. ET en la costa este y 7:30 p.m. PT en la costa oeste.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU. HORARIO CANALES / STREAMING Eastern Time (ET) 10:30 p.m. Paramount+ / CBS Sports Golazo Central Time (CT) 9:30 p.m. Paramount+ / CBS Sports Golazo Mountain Time (MT) 8:30 p.m. Paramount+ / CBS Sports Golazo Pacific Time (PT) 7:30 p.m. Paramount+ / CBS Sports Golazo

El horario resulta especialmente conveniente para los aficionados centroamericanos ubicados en la zona del Pacífico, donde el encuentro comenzará a las 7:30 p.m. En ciudades de la costa este, como Nueva York y Miami, el inicio será a las 10:30 p.m.

La transmisión será la misma en las cuatro zonas horarias: CBS Sports Golazo figura como la señal disponible dentro de la cobertura estadounidense, mientras que Paramount+ será la plataforma de streaming para seguir el partido en vivo. Por ello, los seguidores solo tendrán que tomar en cuenta la diferencia horaria según el lugar donde se encuentren dentro de Estados Unidos.