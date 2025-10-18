ALAJUELA (COSTA RICA), 19/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para mirar el partido entre LDA Alajuelense y Saprissa este domingo 19 de octubre por el Clásico de Costa Rica 2025. Foto de Noé Yactayo para MAG
ALAJUELA (COSTA RICA), 19/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para mirar el partido entre LDA Alajuelense y Saprissa este domingo 19 de octubre por el Clásico de Costa Rica 2025. Foto de Noé Yactayo para MAG
/ Noé Yactayo
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se enfrentarán este sábado 30 de agosto en el Estadio Alejandro Morera Soto, en San José, por la decimotercera jornada del Torneo de Apertura de la Liga Promerica 2025. Ambos equipos han disputado 356 ediciones del Clásico Nacional, con saldo favorable para los morados: 140 triunfos, 107 victorias de los manudos y 109 empates.

¿Quieres conocer la hora exacta y los canales para verlo por televisión o streaming? Aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil, según el lugar donde te encuentres.

En Costa Rica, el Clásico Nacional comenzará a las 18:00 (hora de San José). La transmisión oficial estará a cargo de FUTV (plan semanal: ¢275 | mensual: ¢1.100) y de TDMAX en línea (plan Básico: $8.99 IVA incluido | Premium: $9.99 IVA incluido | promoción semestral: $45 IVA incluido).

Si te encuentras en el extranjero, será necesario utilizar una VPN legal (se recomienda evitar las versiones gratuitas) y contratar previamente los servicios de streaming mencionados, según la disponibilidad en tu región.

En los Estados Unidos, el encuentro entre Saprissa y Alajuelense iniciará a las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT). En México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras se transmitirá a partir de las 18:00.

¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Saprissa por el Clásico Nacional de Costa Rica?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Costa Rica18:00FUTV y TDMAX
Estados Unidos8 pm ET / 5 pm PTVPN
México18:00VPN
Nicaragua18:00VPN
El Salvador18:00VPN
Honduras18:00VPN
Panamá19:00VPN
Rep. Dominicana20:00VPN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC