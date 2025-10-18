Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se enfrentarán este sábado 30 de agosto en el Estadio Alejandro Morera Soto, en San José, por la decimotercera jornada del Torneo de Apertura de la Liga Promerica 2025. Ambos equipos han disputado 356 ediciones del Clásico Nacional, con saldo favorable para los morados: 140 triunfos, 107 victorias de los manudos y 109 empates.

¿Quieres conocer la hora exacta y los canales para verlo por televisión o streaming? Aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil, según el lugar donde te encuentres.

En Costa Rica, el Clásico Nacional comenzará a las 18:00 (hora de San José) . La transmisión oficial estará a cargo de FUTV (plan semanal: ¢275 | mensual: ¢1.100) y de TDMAX en línea (plan Básico: $8.99 IVA incluido | Premium: $9.99 IVA incluido | promoción semestral: $45 IVA incluido).

Si te encuentras en el extranjero, será necesario utilizar una VPN legal (se recomienda evitar las versiones gratuitas) y contratar previamente los servicios de streaming mencionados, según la disponibilidad en tu región.

En los Estados Unidos, el encuentro entre Saprissa y Alajuelense iniciará a las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT). En México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras se transmitirá a partir de las 18:00.

¿A qué hora juega y qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Saprissa por el Clásico Nacional de Costa Rica?

Países Horario Canales TV / Streaming Costa Rica 18:00 FUTV y TDMAX Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT VPN México 18:00 VPN Nicaragua 18:00 VPN El Salvador 18:00 VPN Honduras 18:00 VPN Panamá 19:00 VPN Rep. Dominicana 20:00 VPN