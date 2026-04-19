Por la Jornada 16 de la Liga Promerica, este domingo 19 de abril se enfrentarán LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO desde el Estadio Alejandro Morera Soto, en una nueva edición del Clásico de Costa Rica. Los dos clubes más populares y exitosos del país estarán cara a cara en una jornada crucial para ambos, en la búsqueda de empezar a acercarse al líder Herediano. Por ahora, LDA suma 22 puntos y se ubica en la quinta posición, mientras que Saprissa es el escolta del líder y suma 27 unidades. A continuación, te dejo con los horarios y canales de TV para ver LDA Alajuelense vs. Saprissa .

ALAJUELA (COSTA RICA), 19/04/2026.- Cobertura oficial de FUTV Premium EN VIVO ONLINE para ver el partido Deportivo Saprissa vs. Liga Deportiva Alajuelense (LDA) hoy por la Jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Promerica 2026 desde el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. FOTO DE FUTVCR.COM / FUTVCR.COM

¿A qué hora juega LDA Alajuelense vs. Saprissa hoy?

La transmisión del clásico de Costa Rica de LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO iniciará a partir de las 5:00 p.m. hora San José. Esta es la hora de inicio para una nueva edición del partido más importante del fútbol costarricense y aquí te dejo con más horarios para seguirlo desde otras partes del mundo.

Estados Unidos: 7:00 p.m. ET

México: 5:00 p.m.

Centroamérica: 5:00 p.m.

El Caribe: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO por Clásico de Costa Rica?

Este domingo 19 de abril, no te pierdas el partido de LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de FuTV. Este es el único canal que va a transmitir una nueva edición del clásico costarricense.

Cabe destacar que si quieres verlo desde cualquier parte del extranjero, deberás utilizar una VPN e ingresar a la web oficial de FuTV para seguir el minuto a minuto de este nuevo enfrentamiento entre los dos clubes más populares del país.

Horarios, TV y dónde ver LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO por Clásico 2026

Fecha: Domingo 19 de abril de 2026

Domingo 19 de abril de 2026 Partido: LDA vs. Saprissa, por Jornada 16 de la Liga de Costa Rica

LDA vs. Saprissa, por Jornada 16 de la Liga de Costa Rica Lugar: Estadio Alejandro Morera Soto

Estadio Alejandro Morera Soto Horario: 17:00 horas Costa Rica

17:00 horas Costa Rica Canal TV: FuTV